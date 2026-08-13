Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Горячие бутерброды за 10 минут с начинкой: рецепт на завтрак

Горячие бутерброды за 10 минут с начинкой: рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 05:04
Горячие бутерброды с колбасой и сыром: быстрый завтрак
Горячие бутерброды. Фото: кадр из видео

Такие бутерброды отлично выручают, когда нужно быстро приготовить завтрак или перекус для всей семьи. Начинка получается сочной и пикантной благодаря сочетанию майонеза, горчицы и кетчупа, а сыр после запекания образует аппетитную румяную корочку.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • батон — несколько ломтиков;
  • колбаса — 150 г;
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • сладкий перец — ½ шт.;
  • лук — 1 небольшая головка;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • американская горчица — 1 неполная ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • кетчуп — по вкусу.
рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Приготовление бутербродов. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Колбасу, перец и лук мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке.
  2. Смешать колбасу, овощи и сыр. Добавить майонез, горчицу, немного кетчупа, соль и перец. Перемешать начинку до однородности.
  3. Ломтики батона выложить на противень и равномерно распределить сверху начинку.
  4. Запекать в разогретой до 180 °C духовке около 8–10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
  5. Подавать бутерброды горячими.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

рецепт бутерброд с сыром и колбасой идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации