Горячие бутерброды с колбасой и сыром: быстрый завтрак

Горячие бутерброды за 10 минут с начинкой: рецепт на завтрак
Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 05:04
Горячие бутерброды. Фото: кадр из видео
Такие бутерброды отлично выручают, когда нужно быстро приготовить завтрак или перекус для всей семьи. Начинка получается сочной и пикантной благодаря сочетанию майонеза, горчицы и кетчупа, а сыр после запекания образует аппетитную румяную корочку.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- батон — несколько ломтиков;
- колбаса — 150 г;
- твёрдый сыр — 100 г;
- сладкий перец — ½ шт.;
- лук — 1 небольшая головка;
- майонез — 2 ст. л.;
- американская горчица — 1 неполная ст. л.;
- соль и перец — по вкусу;
- кетчуп — по вкусу.
Способ приготовления
- Колбасу, перец и лук мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке.
- Смешать колбасу, овощи и сыр. Добавить майонез, горчицу, немного кетчупа, соль и перец. Перемешать начинку до однородности.
- Ломтики батона выложить на противень и равномерно распределить сверху начинку.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке около 8–10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
- Подавать бутерброды горячими.
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