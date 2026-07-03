Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой: рецепт за 5 минут

Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой: рецепт за 5 минут

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 13:44
Хрустящие горячие бутерброды с плавленым сыром: быстрый рецепт на завтрак или перекус
Горячие бутерброды с луково-сырной начинкой. Фото: кадр из видео

Когда времени на приготовление завтрака почти нет, этот рецепт выручит без лишних хлопот. Хрустящий батон, нежная сырно-луковая начинка и румяная корочка делают такие горячие бутерброды невероятно вкусными. Их можно приготовить всего за несколько минут из продуктов, которые обычно есть в холодильнике.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • батон — несколько ломтиков;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень — небольшой пучок;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт гарячих бутербродів
Хлеб и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать, зелень измельчить, а плавленый сыр натереть на крупной терке.
  2. Смешать все ингредиенты в одной миске, добавить яйца, майонез, измельченный чеснок, соль и черный перец. Хорошо перемешать до однородной массы.
  3. Ломтики батона щедро смазать приготовленной начинкой.
  4. На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложить бутерброды начинкой вниз.
  5. Обжарить до румяной корочки, после чего осторожно перевернуть и поджарить хлеб с другой стороны.
  6. Подавать горячими, пока творожная начинка остаётся нежной, а корочка — хрустящей.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

бутерброд рецепт хлеб
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации