Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Готуємо салат з рисом на зиму — легкий рецепт для заготівлі arrow

Готуємо салат з рисом на зиму — легкий рецепт для заготівлі

20 вересня 2024 22:10
Ірина Сундукова - Редактор
Салат із рисом на зиму — рецепт заготовки до м'яса та риби
Заготівля на зиму. Фото: nommingwithnicola.com
Ірина Сундукова - Редактор

Цей салат з рисом чудово підійде як гарнір або самостійна страва. Насолоджуйтеся смачними та здоровими продуктами.

Ось простий рецепт заготівлі салату з рисом на зиму.

Читайте також:

Необхідні інгредієнти

  1. 1 склянка рису.
  2. 1 середня цибулина.
  3. 2-3 моркви.
  4. 3-4 солоні огірки (можна замінити на свіжі, якщо бажаєте).
  5. 1 стакан консервованого горошку (або замороженого).
  6. 1-2 столові ложки олії.
  7. Сіль, перець на смак.
  8. Спеції (за бажанням: лавровий лист, чебрець, паприка).

Процес приготування

  • Підготовка рису. Рис промити під холодною водою. Зварити у підсоленій воді до готовності (зазвичай 15-20 хвилин). Потім остудити.
  • Овочі. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору. Моркву натерти на великій тертці та додати до цибулі. Обсмажувати ще 5-7 хвилин, постійно помішуючи.
  • Змішування інгредієнтів. В окремій мисці змішайте готовий рис, обсмажені цибулю та моркву, нарізані кубиками огірки та консервований горошок. Посоліть, поперчіть, додайте спеції на смак.

Консервування

  • Готову масу розкладіть стерилізованими банками. Добре утрамбуйте, щоб не залишилося порожнин.
  • Закрийте банки кришками. Стерилізуйте баночки — треба поставити їх у каструлю з водою та кип'ятити протягом 20 хвилин.
  • Дайте банкам охолонути, а потім зберігайте в прохолодному, темному місці.

 

Готуємо салат з рисом на зиму — легкий рецепт для заготівлі - фото 1
Фото: nommingwithnicola.com

Корисні поради

  • Можна додати на смак: перець, кабачки, квашені капусту, горіхи та хоч авокадо.
  • Для різноманітності можна також додати шматочки вареного м'яса або риби.

Раніше ми писали, як приготувати салат з кабачків та рису на зиму.

Також пропонували рецепт смачного та корисного сніданку з рису.

рис салат рецепти рецепт заготівля на зиму страви

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:47 У Харкові пролунали гучні вибухи

22:46 Бійці Третьої штурмової розбили колону росіян на Харківщині — відео з FPV-дрона

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

22:34 Законний привід для неявки до ТЦК — чи може ним стати лікарняний

22:33 У Чернівцях чоловік звернувся до суду через відмову ТЦК надати відстрочку

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:32 В Сумах прогримів вибух

22:30 Сікорський спробував виправдатися після своєї скандальної заяви про Крим

22:03 Кому з київських школярів не потрібно йти до ТЦК, щоб стати на облік — нововведення

21:54 Росіяни вдарили по освітньому центру у Дніпрі — постраждав молодий хлопець

21:46 Відстрочка через зниклого безвісти родича — за яких умов можливо отримати

22:47 У Харкові пролунали гучні вибухи

22:46 Бійці Третьої штурмової розбили колону росіян на Харківщині — відео з FPV-дрона

22:34 Законний привід для неявки до ТЦК — чи може ним стати лікарняний

22:33 У Чернівцях чоловік звернувся до суду через відмову ТЦК надати відстрочку

22:32 В Сумах прогримів вибух

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:30 Сікорський спробував виправдатися після своєї скандальної заяви про Крим

22:03 Кому з київських школярів не потрібно йти до ТЦК, щоб стати на облік — нововведення

21:54 Росіяни вдарили по освітньому центру у Дніпрі — постраждав молодий хлопець

21:46 Відстрочка через зниклого безвісти родича — за яких умов можливо отримати

21:40 Аварія за участі пенсіонерки у Львові — у Садового повідомили, що сталося

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації