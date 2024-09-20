Салат із рисом на зиму — рецепт заготовки до м'яса та риби

Заготівля на зиму. Фото: nommingwithnicola.com

Цей салат з рисом чудово підійде як гарнір або самостійна страва. Насолоджуйтеся смачними та здоровими продуктами.

Ось простий рецепт заготівлі салату з рисом на зиму.

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Необхідні інгредієнти

1 склянка рису. 1 середня цибулина. 2-3 моркви. 3-4 солоні огірки (можна замінити на свіжі, якщо бажаєте). 1 стакан консервованого горошку (або замороженого). 1-2 столові ложки олії. Сіль, перець на смак. Спеції (за бажанням: лавровий лист, чебрець, паприка).

Процес приготування

Підготовка рису. Рис промити під холодною водою. Зварити у підсоленій воді до готовності (зазвичай 15-20 хвилин). Потім остудити.

Рис промити під холодною водою. Зварити у підсоленій воді до готовності (зазвичай 15-20 хвилин). Потім остудити. Овочі. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору. Моркву натерти на великій тертці та додати до цибулі. Обсмажувати ще 5-7 хвилин, постійно помішуючи.

Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору. Моркву натерти на великій тертці та додати до цибулі. Обсмажувати ще 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Змішування інгредієнтів. В окремій мисці змішайте готовий рис, обсмажені цибулю та моркву, нарізані кубиками огірки та консервований горошок. Посоліть, поперчіть, додайте спеції на смак.

Консервування

Готову масу розкладіть стерилізованими банками. Добре утрамбуйте, щоб не залишилося порожнин.

Закрийте банки кришками. Стерилізуйте баночки — треба поставити їх у каструлю з водою та кип'ятити протягом 20 хвилин.

Дайте банкам охолонути, а потім зберігайте в прохолодному, темному місці.

Фото: nommingwithnicola.com

Корисні поради

Можна додати на смак: перець, кабачки, квашені капусту, горіхи та хоч авокадо.

Для різноманітності можна також додати шматочки вареного м'яса або риби.

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