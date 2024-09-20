Салат із рисом на зиму — рецепт заготовки до м'яса та риби

Готуємо салат з рисом на зиму — легкий рецепт для заготівлі
20 вересня 2024 22:10
Заготівля на зиму. Фото: nommingwithnicola.com
Цей салат з рисом чудово підійде як гарнір або самостійна страва. Насолоджуйтеся смачними та здоровими продуктами.
Ось простий рецепт заготівлі салату з рисом на зиму.
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Необхідні інгредієнти
- 1 склянка рису.
- 1 середня цибулина.
- 2-3 моркви.
- 3-4 солоні огірки (можна замінити на свіжі, якщо бажаєте).
- 1 стакан консервованого горошку (або замороженого).
- 1-2 столові ложки олії.
- Сіль, перець на смак.
- Спеції (за бажанням: лавровий лист, чебрець, паприка).
Процес приготування
- Підготовка рису. Рис промити під холодною водою. Зварити у підсоленій воді до готовності (зазвичай 15-20 хвилин). Потім остудити.
- Овочі. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору. Моркву натерти на великій тертці та додати до цибулі. Обсмажувати ще 5-7 хвилин, постійно помішуючи.
- Змішування інгредієнтів. В окремій мисці змішайте готовий рис, обсмажені цибулю та моркву, нарізані кубиками огірки та консервований горошок. Посоліть, поперчіть, додайте спеції на смак.
Консервування
- Готову масу розкладіть стерилізованими банками. Добре утрамбуйте, щоб не залишилося порожнин.
- Закрийте банки кришками. Стерилізуйте баночки — треба поставити їх у каструлю з водою та кип'ятити протягом 20 хвилин.
- Дайте банкам охолонути, а потім зберігайте в прохолодному, темному місці.
Корисні поради
- Можна додати на смак: перець, кабачки, квашені капусту, горіхи та хоч авокадо.
- Для різноманітності можна також додати шматочки вареного м'яса або риби.
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