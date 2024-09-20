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Готовим салат с рисом на зиму — легкий рецепт для заготовки

20 сентября 2024 22:10
Ирина Сундукова - Редактор
Салат с рисом на зиму — рецепт заготовки к мясу и рыбе
Заготовка на зиму. Фото: nommingwithnicola.com
Ирина Сундукова - Редактор

Этот салат с рисом отлично подойдет как гарнир или самостоятельное блюдо. Наслаждайтесь вкусными и здоровыми продуктами.

Вот простой рецепт заготовки салата с рисом на зиму.

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Необходимые ингредиенты

  1. 1 стакан риса.
  2. 1 средняя луковица.
  3. 2-3 моркови.
  4. 3-4 соленых огурца (можно заменить свежими, если хотите).
  5. 1 стакан консервированного горошка (или замороженного).
  6. 1-2 столовых ложки масла.
  7. Соль, перец по вкусу.
  8. Специи (по желанию: лавровый лист, чабрец, паприка).

Процесс приготовления

  • Подготовка риса. Рис промыть под прохладной водой. Сварить в подсоленной воде до готовности (обычно 15-20 минут). Затем охладить.
  • Овощи. Лук мелко порезать и обжарить на разогретом масле до золотистого цвета. Морковь натереть на большой терке и добавить в лук. Обжаривать еще 5-7 минут, постоянно помешивая.
  • Смешивание ингредиентов. В отдельной миске смешайте готовый рис, обжаренный лук и морковь, нарезанные огурцы кубиками и консервированный горошек. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу.

Консервирование

  • Готовую массу разложите по стерилизованным банкам. Хорошо утрамбуйте, чтобы не осталось полостей.
  • Закройте банки крышками. Стерилизуйте баночки — нужно поставить их в кастрюлю с водой и кипятить в течение 20 минут.
  • Дайте банкам остыть, затем храните в прохладном, темном месте.

 

Готовим салат с рисом на зиму - легкий рецепт для заготовки - фото 1
Фото: nommingwithnicola.com

Полезные советы

  • Можно добавить по вкусу: перец, кабачки, квашеную капусту, орехи та хоть авокадо.
  • Для разнообразия можно добавить кусочки вареного мяса или рыбы.

Ранее мы писали, как приготовить салат из кабачков и риса на зиму.

Также предлагали рецепт вкусного и полезного завтрака из риса.

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