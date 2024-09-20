Салат с рисом на зиму — рецепт заготовки к мясу и рыбе

Готовим салат с рисом на зиму — легкий рецепт для заготовки
20 сентября 2024 22:10
Заготовка на зиму. Фото: nommingwithnicola.com
Этот салат с рисом отлично подойдет как гарнир или самостоятельное блюдо. Наслаждайтесь вкусными и здоровыми продуктами.
Вот простой рецепт заготовки салата с рисом на зиму.
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Необходимые ингредиенты
- 1 стакан риса.
- 1 средняя луковица.
- 2-3 моркови.
- 3-4 соленых огурца (можно заменить свежими, если хотите).
- 1 стакан консервированного горошка (или замороженного).
- 1-2 столовых ложки масла.
- Соль, перец по вкусу.
- Специи (по желанию: лавровый лист, чабрец, паприка).
Процесс приготовления
- Подготовка риса. Рис промыть под прохладной водой. Сварить в подсоленной воде до готовности (обычно 15-20 минут). Затем охладить.
- Овощи. Лук мелко порезать и обжарить на разогретом масле до золотистого цвета. Морковь натереть на большой терке и добавить в лук. Обжаривать еще 5-7 минут, постоянно помешивая.
- Смешивание ингредиентов. В отдельной миске смешайте готовый рис, обжаренный лук и морковь, нарезанные огурцы кубиками и консервированный горошек. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу.
Консервирование
- Готовую массу разложите по стерилизованным банкам. Хорошо утрамбуйте, чтобы не осталось полостей.
- Закройте банки крышками. Стерилизуйте баночки — нужно поставить их в кастрюлю с водой и кипятить в течение 20 минут.
- Дайте банкам остыть, затем храните в прохладном, темном месте.
Полезные советы
- Можно добавить по вкусу: перец, кабачки, квашеную капусту, орехи та хоть авокадо.
- Для разнообразия можно добавить кусочки вареного мяса или рыбы.
Ранее мы писали, как приготовить салат из кабачков и риса на зиму.
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