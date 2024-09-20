Салат с рисом на зиму — рецепт заготовки к мясу и рыбе

Заготовка на зиму. Фото: nommingwithnicola.com

Этот салат с рисом отлично подойдет как гарнир или самостоятельное блюдо. Наслаждайтесь вкусными и здоровыми продуктами.

Вот простой рецепт заготовки салата с рисом на зиму.

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Необходимые ингредиенты

1 стакан риса. 1 средняя луковица. 2-3 моркови. 3-4 соленых огурца (можно заменить свежими, если хотите). 1 стакан консервированного горошка (или замороженного). 1-2 столовых ложки масла. Соль, перец по вкусу. Специи (по желанию: лавровый лист, чабрец, паприка).

Процесс приготовления

Подготовка риса. Рис промыть под прохладной водой. Сварить в подсоленной воде до готовности (обычно 15-20 минут). Затем охладить.

Рис промыть под прохладной водой. Сварить в подсоленной воде до готовности (обычно 15-20 минут). Затем охладить. Овощи. Лук мелко порезать и обжарить на разогретом масле до золотистого цвета. Морковь натереть на большой терке и добавить в лук. Обжаривать еще 5-7 минут, постоянно помешивая.

Лук мелко порезать и обжарить на разогретом масле до золотистого цвета. Морковь натереть на большой терке и добавить в лук. Обжаривать еще 5-7 минут, постоянно помешивая. Смешивание ингредиентов. В отдельной миске смешайте готовый рис, обжаренный лук и морковь, нарезанные огурцы кубиками и консервированный горошек. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу.

Консервирование

Готовую массу разложите по стерилизованным банкам. Хорошо утрамбуйте, чтобы не осталось полостей.

Закройте банки крышками. Стерилизуйте баночки — нужно поставить их в кастрюлю с водой и кипятить в течение 20 минут.

Дайте банкам остыть, затем храните в прохладном, темном месте.

Фото: nommingwithnicola.com

Полезные советы

Можно добавить по вкусу: перец, кабачки, квашеную капусту, орехи та хоть авокадо.

Для разнообразия можно добавить кусочки вареного мяса или рыбы.

Ранее мы писали, как приготовить салат из кабачков и риса на зиму.

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