Грецький пиріг з кабачків: знадобиться 1 кг овочів і 250 мл кефіру

Пиріг з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон кабачків хочеться готувати не лише звичні оладки, а й цікаві страви з яскравим смаком. Цей грецький пиріг поєднує ніжні овочі, солонувату фету, ароматну зелень і легке тісто на йогурті або кефірі. Він виходить рум’яним зверху, соковитим усередині та смакує як теплим, так і охолодженим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

йогурт без добавок або кефір — 250 мл.;

яйця — 6 шт.;

борошно — 150 г;

розпушувач — 10 г;

сир фета або фетакса — 250 г;

петрушка — великий пучок;

орегано — 10 г;

солодка паприка — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ст. л.;

олія — 2–3 ст. л.

Розмір форми — 24 × 30 см.

Пиріг з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити на олії. Кабачки натерти на крупній тертці, додати до цибулі й готувати 7–8 хвилин на сильному вогні без кришки, щоб випарувалася зайва волога. Додати орегано та сіль, перемішати й залишити начинку охолонути. Для тіста змішати йогурт або кефір із яйцями. Додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідної консистенції. З’єднати тісто з овочевою масою, додати подрібнену петрушку та кубики фети. Обережно перемішати, щоб сир залишився шматочками. Викласти масу у форму, застелену пергаментом, зверху посипати солодкою паприкою. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин. Дати пирогу трохи охолонути, нарізати порційними шматочками та подавати до столу.

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