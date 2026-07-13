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Грецький пиріг з кабачків: знадобиться 1 кг овочів і 250 мл кефіру

13 липня 2026 13:44
Пиріг з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон кабачків хочеться готувати не лише звичні оладки, а й цікаві страви з яскравим смаком. Цей грецький пиріг поєднує ніжні овочі, солонувату фету, ароматну зелень і легке тісто на йогурті або кефірі. Він виходить рум’яним зверху, соковитим усередині та смакує як теплим, так і охолодженим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • йогурт без добавок або кефір — 250 мл.;
  • яйця — 6 шт.;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • сир фета або фетакса — 250 г;
  • петрушка — великий пучок;
  • орегано — 10 г;
  • солодка паприка — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • олія — 2–3 ст. л.

Розмір форми — 24 × 30 см.

Пиріг з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити на олії.
  2. Кабачки натерти на крупній тертці, додати до цибулі й готувати 7–8 хвилин на сильному вогні без кришки, щоб випарувалася зайва волога.
  3. Додати орегано та сіль, перемішати й залишити начинку охолонути.
  4. Для тіста змішати йогурт або кефір із яйцями. Додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідної консистенції.
  5. З’єднати тісто з овочевою масою, додати подрібнену петрушку та кубики фети.
  6. Обережно перемішати, щоб сир залишився шматочками.
  7. Викласти масу у форму, застелену пергаментом, зверху посипати солодкою паприкою.
  8. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин.
  9. Дати пирогу трохи охолонути, нарізати порційними шматочками та подавати до столу.

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