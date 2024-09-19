Простий салат з грушею та руколою за 5 хвилин — швидкий та простий рецепт

Салат з грушею. Фото: legallyhealthyblonde.com

Шукаєте вишуканий, але простий салат для вечері? Цей рецепт з грушею, руколою та козячим сиром — ідеальний гарнір для будь-якої пори року.

Про це написав Legally Healthy Blonde.

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Салат ароматний та гострий завдяки м’якому козячому сиру та простому соусу. Ця страва дуже добре пасуватиме до святкової вечері, адже його легка гострота ідеально збалансує всі важкі страви під час трапези.

Необхідні інгредієнти

Свіжа рукола. Груші. Шалот середнього розміру. Білий винний оцет. Цілозернова гірчиця. Оливкова олія першого віджиму. Мед. Козячий сир (або фета).

Фото: legallyhealthyblonde.com

Процес приготування

Приготуйте заправку. До білого винного оцту додайте мед, оливкову олію та цілозернову гірчицю з дрібкою солі та перцю.

До білого винного оцту додайте мед, оливкову олію та цілозернову гірчицю з дрібкою солі та перцю. Зберіть салат. У велику миску додайте руколу, шалот та приблизно половину заправки. Перемішайте. Потім потрібно насипати трохи подрібненого козячого сиру й знову обережно перемішати. Викладіть салат у посуд для подачі, додайте залишки заправки та козячого сиру. Розкладіть тонко нарізані скибочки груші каскадом, як показано на фото.

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