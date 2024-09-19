Простой салат с грушей и рукколой за 5 минут — быстрый и простой рецепт

Груша плюс руккола за 5 минут — изысканный салат для ужина в любое время года
19 сентября 2024 08:20
Салат с грушей. Фото: legallyhealthyblonde.com
Ищете изысканный, но простой салат для ужина? Этот рецепт с грушей, рукколой и козьим сыром — идеальный гарнир для любого времени года.
Об этом написал Legally Healthy Blonde.
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Салат ароматный и острый благодаря мягкому козьему сыру и простому соусу. Это блюдо очень хорошо подходит к праздничному ужину, ведь его легкая острота идеально сбалансирует все тяжелые блюда во время трапезы.
Необходимые ингредиенты
- Свежая руккола.
- Груши.
- Шалот среднего размера.
- Белый винный уксус.
- Цельнозерновая горчица.
- Оливковое масло первого отжима.
- Мед.
- Козий сыр (или фета).
Процесс приготовления
- Приготовьте заправку. К белому винному уксусу добавьте мед, оливковое масло и цельнозерновую горчицу со щепоткой соли и перца.
- Соберите салат. В большую миску добавьте рукколу, шалот и примерно половину заправки. Перемешайте. Затем нужно насыпать немного измельченного козьего творога и снова осторожно перемешать. Выложите салат в посуду для подачи, добавьте остатки заправки и козьего сыра. Разложите тонко нарезанные ломтики груши каскадом, как показано на фото.
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