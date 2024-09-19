Простой салат с грушей и рукколой за 5 минут — быстрый и простой рецепт

Салат с грушей. Фото: legallyhealthyblonde.com

Ищете изысканный, но простой салат для ужина? Этот рецепт с грушей, рукколой и козьим сыром — идеальный гарнир для любого времени года.

Об этом написал Legally Healthy Blonde.

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Салат ароматный и острый благодаря мягкому козьему сыру и простому соусу. Это блюдо очень хорошо подходит к праздничному ужину, ведь его легкая острота идеально сбалансирует все тяжелые блюда во время трапезы.

Необходимые ингредиенты

Свежая руккола. Груши. Шалот среднего размера. Белый винный уксус. Цельнозерновая горчица. Оливковое масло первого отжима. Мед. Козий сыр (или фета).

Фото: legallyhealthyblonde.com

Процесс приготовления

Приготовьте заправку. К белому винному уксусу добавьте мед, оливковое масло и цельнозерновую горчицу со щепоткой соли и перца.

К белому винному уксусу добавьте мед, оливковое масло и цельнозерновую горчицу со щепоткой соли и перца. Соберите салат. В большую миску добавьте рукколу, шалот и примерно половину заправки. Перемешайте. Затем нужно насыпать немного измельченного козьего творога и снова осторожно перемешать. Выложите салат в посуду для подачи, добавьте остатки заправки и козьего сыра. Разложите тонко нарезанные ломтики груши каскадом, как показано на фото.

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