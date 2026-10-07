Овочеве рагу з квасолею: ситна страва для обіду та вечері

Густе овочеве рагу. Фото: кадр з відео

Ніжні овочі та квасоля чудово поєднуються в одній страві, роблячи її ситною та ароматною. Таке рагу підійде для сімейного обіду або легкої вечері, коли хочеться приготувати щось просте без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 1–2 шт.;

солодкий перець — 2 шт.;

помідори — 2–3 шт.;

квасоля — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

паприка — за смаком;

італійські трави — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Приготування рагу. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Нарізати баклажани, перець, помідори та цибулю. Обсмажити цибулю до м’якості, додати баклажани та солодкий перець, готувати кілька хвилин. Додати помідори, квасолю, паприку, італійські трави, сіль і перець. Перемішати та тушкувати на помірному вогні до м’якості овочів і загустіння рагу.

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