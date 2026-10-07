Овощное рагу с фасолью: сытное блюдо на обед и ужин

Густое овощное рагу из 400 г фасоли: рецепт на обед или ужин
Ua ru
7 октября 2026 21:04
Густое овощное рагу. Фото: кадр из видео
Нежные овощи и фасоль прекрасно сочетаются в одном блюде, делая его сытным и ароматным. Такое рагу подойдет для семейного обеда или легкого ужина, когда хочется приготовить что-то простое без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- баклажаны — 1–2 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- помидоры — 2–3 шт.;
- фасоль — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- паприка — по вкусу;
- итальянские травы — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать баклажаны, перец, помидоры и лук.
- Обжарить лук до мягкости, добавить баклажаны и сладкий перец, готовить несколько минут.
- Добавить помидоры, фасоль, паприку, итальянские травы, соль и перец.
- Перемешать и тушить на умеренном огне до мягкости овощей и загустения рагу.
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