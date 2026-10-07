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Главная Вкус Густое овощное рагу из 400 г фасоли: рецепт на обед или ужин

Густое овощное рагу из 400 г фасоли: рецепт на обед или ужин

Ua ru
7 октября 2026 21:04
Овощное рагу с фасолью: сытное блюдо на обед и ужин
Густое овощное рагу. Фото: кадр из видео

Нежные овощи и фасоль прекрасно сочетаются в одном блюде, делая его сытным и ароматным. Такое рагу подойдет для семейного обеда или легкого ужина, когда хочется приготовить что-то простое без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 1–2 шт.;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • помидоры — 2–3 шт.;
  • фасоль — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • паприка — по вкусу;
  • итальянские травы — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу.
рецепт овочевого рагу
Приготовление рагу. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Нарезать баклажаны, перец, помидоры и лук.
  2. Обжарить лук до мягкости, добавить баклажаны и сладкий перец, готовить несколько минут.
  3. Добавить помидоры, фасоль, паприку, итальянские травы, соль и перец.
  4. Перемешать и тушить на умеренном огне до мягкости овощей и загустения рагу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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