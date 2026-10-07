Овощное рагу с фасолью: сытное блюдо на обед и ужин

Густое овощное рагу. Фото: кадр из видео

Нежные овощи и фасоль прекрасно сочетаются в одном блюде, делая его сытным и ароматным. Такое рагу подойдет для семейного обеда или легкого ужина, когда хочется приготовить что-то простое без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 1–2 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

помидоры — 2–3 шт.;

фасоль — 400 г;

лук — 1 шт.;

паприка — по вкусу;

итальянские травы — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Приготовление рагу. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Нарезать баклажаны, перец, помидоры и лук. Обжарить лук до мягкости, добавить баклажаны и сладкий перец, готовить несколько минут. Добавить помидоры, фасоль, паприку, итальянские травы, соль и перец. Перемешать и тушить на умеренном огне до мягкости овощей и загустения рагу.

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