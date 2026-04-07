Густий томатний соус та ніжне м’ясо: курячі шлуночки на вечерю
Дата публікації: 7 квітня 2026 01:04
Курячі шлунки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей рецепт курячих шлуночків — ідеальний варіант для ситної та бюджетної вечері. Завдяки тривалому тушкуванню м’ясо стає дуже ніжним, а густий томатний соус надає страві насиченого смаку.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячі шлуночки — 700 г;
- вода — для варіння;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- корінь петрушки — 1 шт.;
- часник — 3–4 зубчики;
- гострий перець — за смаком;
- перець чорний горошком — 6–8 шт.;
- перець духмяний — 3–4 шт.;
- коріандр — дрібка;
- олія — для смаження;
- томатний соус — 200–300 мл.;
- перець чорний мелений — за смаком;
- паприка копчена — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- перець чилі — за смаком;
- зелена цибуля — для подачі;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Промити та очистити курячі шлуночки. Додати у каструлю воду, цілу цибулю, моркву, корінь петрушки, часник і спеції, посолити.
- Викласти шлуночки та варити до м’якості, поки вони не стануть ніжними.
- Нарізати цибулю та моркву, обсмажити на олії до м’якості.
- Додати подрібнений часник, копчену паприку, сіль і перець, перемішати.
- Готові шлуночки нарізати шматочками, додати до овочів.
- Влити томатний соус, додати лавровий лист і перець чилі, тушкувати на слабкому вогні, щоб м’ясо добре просочилося соусом.
- Перед подачею додати зелену цибулю та дати страві настоятися.
