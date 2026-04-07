Густий томатний соус та ніжне м’ясо: курячі шлуночки на вечерю

Курячі шлунки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт курячих шлуночків — ідеальний варіант для ситної та бюджетної вечері. Завдяки тривалому тушкуванню м’ясо стає дуже ніжним, а густий томатний соус надає страві насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячі шлуночки — 700 г;

вода — для варіння;

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

корінь петрушки — 1 шт.;

часник — 3–4 зубчики;

гострий перець — за смаком;

перець чорний горошком — 6–8 шт.;

перець духмяний — 3–4 шт.;

коріандр — дрібка;

олія — для смаження;

томатний соус — 200–300 мл.;

перець чорний мелений — за смаком;

паприка копчена — 1 ч. л.;

лавровий лист — 1–2 шт.;

перець чилі — за смаком;

зелена цибуля — для подачі;

сіль — за смаком.

Шлунки в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Промити та очистити курячі шлуночки. Додати у каструлю воду, цілу цибулю, моркву, корінь петрушки, часник і спеції, посолити. Викласти шлуночки та варити до м’якості, поки вони не стануть ніжними. Нарізати цибулю та моркву, обсмажити на олії до м’якості. Додати подрібнений часник, копчену паприку, сіль і перець, перемішати. Готові шлуночки нарізати шматочками, додати до овочів. Влити томатний соус, додати лавровий лист і перець чилі, тушкувати на слабкому вогні, щоб м’ясо добре просочилося соусом. Перед подачею додати зелену цибулю та дати страві настоятися.

