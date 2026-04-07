Головна Смак Густий томатний соус та ніжне м’ясо: курячі шлуночки на вечерю

Густий томатний соус та ніжне м’ясо: курячі шлуночки на вечерю

Дата публікації: 7 квітня 2026 01:04
Курячі шлунки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт курячих шлуночків — ідеальний варіант для ситної та бюджетної вечері. Завдяки тривалому тушкуванню м’ясо стає дуже ніжним, а густий томатний соус надає страві насиченого смаку. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • курячі шлуночки — 700 г;
  • вода — для варіння;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • корінь петрушки — 1 шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • гострий перець — за смаком;
  • перець чорний горошком — 6–8 шт.;
  • перець духмяний — 3–4 шт.;
  • коріандр — дрібка;
  • олія — для смаження;
  • томатний соус — 200–300 мл.;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • паприка копчена — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • перець чилі — за смаком;
  • зелена цибуля — для подачі;
  • сіль — за смаком.
Шлунки в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Промити та очистити курячі шлуночки. Додати у каструлю воду, цілу цибулю, моркву, корінь петрушки, часник і спеції, посолити. 
  2. Викласти шлуночки та варити до м’якості, поки вони не стануть ніжними.
  3. Нарізати цибулю та моркву, обсмажити на олії до м’якості.
  4. Додати подрібнений часник, копчену паприку, сіль і перець, перемішати.
  5. Готові шлуночки нарізати шматочками, додати до овочів.
  6. Влити томатний соус, додати лавровий лист і перець чилі, тушкувати на слабкому вогні, щоб м’ясо добре просочилося соусом. 
  7. Перед подачею додати зелену цибулю та дати страві настоятися.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
