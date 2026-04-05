Україна
Сало в цибулинні: домашній спосіб приготування грудинки для закуски

Сало в цибулинні: домашній спосіб приготування грудинки для закуски

Дата публікації: 5 квітня 2026 00:44
Домашнє сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Сало в цибулинні — класика домашніх закусок, яка завжди виглядає апетитно на столі. Лушпиння цибулі надає неповторного аромату, а суміш часнику, перцю і паприки робить смак насиченим і гармонійним. Простий спосіб приготування дозволяє отримати соковиту грудинку без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сало — 1–1,5 кг;
  • лушпиння цибулі — з 6–8 цибулин;
  • вода — 2 л;
  • сіль — 3–4 ст. л.;
  • лавровий лист — 3–4 шт.;
  • перець чорний горошком — 8–10 шт.;
  • часник — 1 головка;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • паприка — за бажанням.
Сало з часником. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Лушпиння цибулі промити і скласти у каструлю. Додати воду, сіль, лавровий лист і перець горошком, довести до кипіння.
  2. У киплячий відвар покласти сало і варити на слабкому вогні 10–15 хвилин.
  3. Потім залишити його у відварі до повного охолодження, щоб добре просочилося ароматами.
  4. Охолоджене сало дістати, обсушити паперовим рушником.
  5. Часник подрібнити і змішати з чорним меленим перцем та паприкою. 
  6. Отриманою сумішшю натерти сало з усіх боків. Загорнути в пергамент або харчову плівку і поставити в холодильник на 6–8 годин для настоювання.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
