Сало в цибулинні: домашній спосіб приготування грудинки для закуски

Домашнє сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Сало в цибулинні — класика домашніх закусок, яка завжди виглядає апетитно на столі. Лушпиння цибулі надає неповторного аромату, а суміш часнику, перцю і паприки робить смак насиченим і гармонійним. Простий спосіб приготування дозволяє отримати соковиту грудинку без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сало — 1–1,5 кг;

лушпиння цибулі — з 6–8 цибулин;

вода — 2 л;

сіль — 3–4 ст. л.;

лавровий лист — 3–4 шт.;

перець чорний горошком — 8–10 шт.;

часник — 1 головка;

перець чорний мелений — за смаком;

паприка — за бажанням.

Сало з часником. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Лушпиння цибулі промити і скласти у каструлю. Додати воду, сіль, лавровий лист і перець горошком, довести до кипіння. У киплячий відвар покласти сало і варити на слабкому вогні 10–15 хвилин. Потім залишити його у відварі до повного охолодження, щоб добре просочилося ароматами. Охолоджене сало дістати, обсушити паперовим рушником. Часник подрібнити і змішати з чорним меленим перцем та паприкою. Отриманою сумішшю натерти сало з усіх боків. Загорнути в пергамент або харчову плівку і поставити в холодильник на 6–8 годин для настоювання.

