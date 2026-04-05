Сало в цибулинні: домашній спосіб приготування грудинки для закуски
Дата публікації: 5 квітня 2026 00:44
Домашнє сало. Фото: smakuiemo.com.ua
Сало в цибулинні — класика домашніх закусок, яка завжди виглядає апетитно на столі. Лушпиння цибулі надає неповторного аромату, а суміш часнику, перцю і паприки робить смак насиченим і гармонійним. Простий спосіб приготування дозволяє отримати соковиту грудинку без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сало — 1–1,5 кг;
- лушпиння цибулі — з 6–8 цибулин;
- вода — 2 л;
- сіль — 3–4 ст. л.;
- лавровий лист — 3–4 шт.;
- перець чорний горошком — 8–10 шт.;
- часник — 1 головка;
- перець чорний мелений — за смаком;
- паприка — за бажанням.
Спосіб приготування
- Лушпиння цибулі промити і скласти у каструлю. Додати воду, сіль, лавровий лист і перець горошком, довести до кипіння.
- У киплячий відвар покласти сало і варити на слабкому вогні 10–15 хвилин.
- Потім залишити його у відварі до повного охолодження, щоб добре просочилося ароматами.
- Охолоджене сало дістати, обсушити паперовим рушником.
- Часник подрібнити і змішати з чорним меленим перцем та паприкою.
- Отриманою сумішшю натерти сало з усіх боків. Загорнути в пергамент або харчову плівку і поставити в холодильник на 6–8 годин для настоювання.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама