Сало в луковой шелухе: домашний способ приготовления грудинки для закуски

Домашнее сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Сало в луковой шелухе — классика домашних закусок, которая всегда выглядит аппетитно на столе. Шелуха лука придает неповторимый аромат, а смесь чеснока, перца и паприки делает вкус насыщенным и гармоничным. Простой способ приготовления позволяет получить сочную грудинку без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сало — 1-1,5 кг;

шелуха лука — с 6-8 луковиц;

вода — 2 л.;

соль — 3-4 ст. л.;

лавровый лист — 3-4 шт.;

перец черный горошком — 8-10 шт.;

чеснок — 1 головка;

перец черный молотый — по вкусу;

паприка — по желанию.

Сало с чесноком. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Шелуху лука промыть и сложить в кастрюлю. Добавить воду, соль, лавровый лист и перец горошком, довести до кипения. В кипящий отвар положить сало и варить на слабом огне 10-15 минут. Затем оставить его в отваре до полного остывания, чтобы хорошо пропиталось ароматами. Охлажденное сало достать, обсушить бумажным полотенцем. Чеснок измельчить и смешать с черным молотым перцем и паприкой. Полученной смесью натереть сало со всех сторон. Завернуть в пергамент или пищевую пленку и поставить в холодильник на 6-8 часов для настаивания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: