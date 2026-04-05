Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сало в луковой шелухе: домашний способ приготовления грудинки для закуски

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 00:44
Домашнее сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Сало в луковой шелухе — классика домашних закусок, которая всегда выглядит аппетитно на столе. Шелуха лука придает неповторимый аромат, а смесь чеснока, перца и паприки делает вкус насыщенным и гармоничным. Простой способ приготовления позволяет получить сочную грудинку без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сало — 1-1,5 кг;
  • шелуха лука — с 6-8 луковиц;
  • вода — 2 л.;
  • соль — 3-4 ст. л.;
  • лавровый лист — 3-4 шт.;
  • перец черный горошком — 8-10 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • паприка — по желанию.
рецепт сала в цибулинні
Сало с чесноком. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Шелуху лука промыть и сложить в кастрюлю. Добавить воду, соль, лавровый лист и перец горошком, довести до кипения.
  2. В кипящий отвар положить сало и варить на слабом огне 10-15 минут.
  3. Затем оставить его в отваре до полного остывания, чтобы хорошо пропиталось ароматами.
  4. Охлажденное сало достать, обсушить бумажным полотенцем.
  5. Чеснок измельчить и смешать с черным молотым перцем и паприкой.
  6. Полученной смесью натереть сало со всех сторон. Завернуть в пергамент или пищевую пленку и поставить в холодильник на 6-8 часов для настаивания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также:

мясо сало рецепт домашняя колбаса закуска
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации