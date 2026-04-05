Сало в луковой шелухе: домашний способ приготовления грудинки для закуски
Дата публикации 5 апреля 2026 00:44
Сало в луковой шелухе — классика домашних закусок, которая всегда выглядит аппетитно на столе. Шелуха лука придает неповторимый аромат, а смесь чеснока, перца и паприки делает вкус насыщенным и гармоничным. Простой способ приготовления позволяет получить сочную грудинку без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сало — 1-1,5 кг;
- шелуха лука — с 6-8 луковиц;
- вода — 2 л.;
- соль — 3-4 ст. л.;
- лавровый лист — 3-4 шт.;
- перец черный горошком — 8-10 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- перец черный молотый — по вкусу;
- паприка — по желанию.
Способ приготовления
- Шелуху лука промыть и сложить в кастрюлю. Добавить воду, соль, лавровый лист и перец горошком, довести до кипения.
- В кипящий отвар положить сало и варить на слабом огне 10-15 минут.
- Затем оставить его в отваре до полного остывания, чтобы хорошо пропиталось ароматами.
- Охлажденное сало достать, обсушить бумажным полотенцем.
- Чеснок измельчить и смешать с черным молотым перцем и паприкой.
- Полученной смесью натереть сало со всех сторон. Завернуть в пергамент или пищевую пленку и поставить в холодильник на 6-8 часов для настаивания.
Реклама