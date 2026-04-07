Густой томатный соус и нежное мясо: куриные желудочки на ужин
Дата публикации 7 апреля 2026 01:04
Куриные желудки на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот рецепт куриных желудочков — идеальный вариант для сытного и бюджетного ужина. Благодаря длительному тушению мясо становится очень нежным, а густой томатный соус придает блюду насыщенный вкус.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриные желудочки — 700 г;
- вода — для варки;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- корень петрушки — 1 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- острый перец — по вкусу;
- перец черный горошком — 6-8 шт.;
- перец душистый — 3-4 шт;
- кориандр — щепотка;
- масло — для жарки;
- томатный соус — 200-300 мл.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- паприка копченая — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 1-2 шт;
- перец чили — по вкусу;
- зеленый лук — для подачи;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Промыть и очистить куриные желудочки. Добавить в кастрюлю воду, целый лук, морковь, корень петрушки, чеснок и специи, посолить.
- Выложить желудочки и варить до мягкости, пока они не станут нежными.
- Нарезать лук и морковь, обжарить на растительном масле до мягкости.
- Добавить измельченный чеснок, копченую паприку, соль и перец, перемешать.
- Готовые желудочки нарезать кусочками, добавить к овощам.
- Влить томатный соус, добавить лавровый лист и перец чили, тушить на слабом огне, чтобы мясо хорошо пропиталось соусом.
- Перед подачей добавить зеленый лук и дать блюду настояться.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
