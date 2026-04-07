Главная Вкус Густой томатный соус и нежное мясо: куриные желудочки на ужин

Густой томатный соус и нежное мясо: куриные желудочки на ужин

Дата публикации 7 апреля 2026 01:04
Куриные желудки на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт куриных желудочков — идеальный вариант для сытного и бюджетного ужина. Благодаря длительному тушению мясо становится очень нежным, а густой томатный соус придает блюду насыщенный вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриные желудочки — 700 г;
  • вода — для варки;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • корень петрушки — 1 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • острый перец — по вкусу;
  • перец черный горошком — 6-8 шт.;
  • перец душистый — 3-4 шт;
  • кориандр — щепотка;
  • масло — для жарки;
  • томатный соус — 200-300 мл.;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • паприка копченая — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 1-2 шт;
  • перец чили — по вкусу;
  • зеленый лук — для подачи;
  • соль — по вкусу.
Желудки в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Промыть и очистить куриные желудочки. Добавить в кастрюлю воду, целый лук, морковь, корень петрушки, чеснок и специи, посолить.
  2. Выложить желудочки и варить до мягкости, пока они не станут нежными.
  3. Нарезать лук и морковь, обжарить на растительном масле до мягкости.
  4. Добавить измельченный чеснок, копченую паприку, соль и перец, перемешать.
  5. Готовые желудочки нарезать кусочками, добавить к овощам.
  6. Влить томатный соус, добавить лавровый лист и перец чили, тушить на слабом огне, чтобы мясо хорошо пропиталось соусом.
  7. Перед подачей добавить зеленый лук и дать блюду настояться.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
