Густой томатный соус и нежное мясо: куриные желудочки на ужин

Куриные желудки на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт куриных желудочков — идеальный вариант для сытного и бюджетного ужина. Благодаря длительному тушению мясо становится очень нежным, а густой томатный соус придает блюду насыщенный вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриные желудочки — 700 г;

вода — для варки;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

корень петрушки — 1 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

острый перец — по вкусу;

перец черный горошком — 6-8 шт.;

перец душистый — 3-4 шт;

кориандр — щепотка;

масло — для жарки;

томатный соус — 200-300 мл.;

перец черный молотый — по вкусу;

паприка копченая — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1-2 шт;

перец чили — по вкусу;

зеленый лук — для подачи;

соль — по вкусу.

Желудки в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Промыть и очистить куриные желудочки. Добавить в кастрюлю воду, целый лук, морковь, корень петрушки, чеснок и специи, посолить. Выложить желудочки и варить до мягкости, пока они не станут нежными. Нарезать лук и морковь, обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить измельченный чеснок, копченую паприку, соль и перец, перемешать. Готовые желудочки нарезать кусочками, добавить к овощам. Влить томатный соус, добавить лавровый лист и перец чили, тушить на слабом огне, чтобы мясо хорошо пропиталось соусом. Перед подачей добавить зеленый лук и дать блюду настояться.

