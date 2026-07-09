Яблучні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка теплого кефіру і 2 яблука

Тісто для оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Коли хочеться чогось домашнього та смачного до ранкової кави, ці яблучні оладки стають справжньою знахідкою. Завдяки теплому кефіру та соковитим яблукам вони виходять неймовірно пухкими, ніжними всередині й ароматними. На приготування знадобиться лише кілька простих інгредієнтів і не більше десяти хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 200 г;

теплий кефір — 250 мл.;

цукор — 3 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

яблука — 2 шт.;

цедра лимона — за смаком;

сіль — дрібка;

сода — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйце із цукром, сіллю та лимонною цедрою. Додати теплий кефір і перемішати. Очистити яблука, натерти на великій тертці та додати до суміші. Змішати борошно із содою та поступово всипати до рідких інгредієнтів, замісивши густе м'яке тісто. Розігріти на сковороді олію, викласти тісто ложкою та сформувати невеликі оладки. Смажити на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки з обох боків. Подавати з цукровою пудрою, сметаною, медом або варенням.

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