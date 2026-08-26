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Головна Смак Яблучний пиріг "3 по 80": ніжне тісто, багато яблук і висока меренга

Яблучний пиріг "3 по 80": ніжне тісто, багато яблук і висока меренга

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 03:04
Яблучний пиріг із меренгою: соковита начинка та ніжне тісто
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг поєднує одразу три приємні текстури: пухке тісто, соковиту яблучну начинку та легку білкову меренгу. Такий десерт чудово підійде до чаю для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для форми діаметром 21 см.):

  • м’яке вершкове масло — 80 г;
  • цукор — 80 г;
  • жовтки — 3 шт.;
  • сметана — 80 г;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 8 г;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • ваніль — до смаку.

Для яблучної начинки:

  • яблука — 4–5 шт.;
  • крохмаль — 30 г;
  • кориця — ⅓ ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л., за бажанням.

Для меренги:

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  • білки — 3 шт.;
  • цукор — 80 г.
рецепт яблучного пирога з меренгою
Яблучний пиріг з меренгою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. М’яке масло збити з цукром до світлої маси. По одному додати жовтки, потім сметану.
  2. Вмішати просіяне борошно з розпушувачем, ваніль і молоко. Замісити густе однорідне тісто.
  3. Форму діаметром 21 см застелити пергаментом, викласти тісто та сформувати невеликі бортики.
  4. Яблука очистити, нарізати невеликими шматочками й змішати з корицею та крохмалем.
  5. За бажанням додати трохи лимонного соку. Розподілити начинку поверх тіста.
  6. Випікати при 180 °C близько 35 хвилин.
  7. Для меренги збити білки до легкої піни, поступово всипати цукор і збивати до стійких піків.
  8. Дістати пиріг, викласти зверху меренгу та повернути в духовку ще на 15 хвилин.
  9. Повністю охолодити у формі й лише після цього нарізати. Пиріг виходить ніжним, соковитим і з легкою хрусткою скоринкою меренги.

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рецепт випічка пирог з яблуками
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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