Яблучний пиріг із меренгою: соковита начинка та ніжне тісто

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг поєднує одразу три приємні текстури: пухке тісто, соковиту яблучну начинку та легку білкову меренгу. Такий десерт чудово підійде до чаю для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для форми діаметром 21 см.):

м’яке вершкове масло — 80 г;

цукор — 80 г;

жовтки — 3 шт.;

сметана — 80 г;

борошно — 150 г;

розпушувач — 8 г;

молоко — 1 ст. л.;

ваніль — до смаку.

Для яблучної начинки:

яблука — 4–5 шт.;

крохмаль — 30 г;

кориця — ⅓ ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л., за бажанням.

Для меренги:

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білки — 3 шт.;

цукор — 80 г.

Яблучний пиріг з меренгою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

М’яке масло збити з цукром до світлої маси. По одному додати жовтки, потім сметану. Вмішати просіяне борошно з розпушувачем, ваніль і молоко. Замісити густе однорідне тісто. Форму діаметром 21 см застелити пергаментом, викласти тісто та сформувати невеликі бортики. Яблука очистити, нарізати невеликими шматочками й змішати з корицею та крохмалем. За бажанням додати трохи лимонного соку. Розподілити начинку поверх тіста. Випікати при 180 °C близько 35 хвилин. Для меренги збити білки до легкої піни, поступово всипати цукор і збивати до стійких піків. Дістати пиріг, викласти зверху меренгу та повернути в духовку ще на 15 хвилин. Повністю охолодити у формі й лише після цього нарізати. Пиріг виходить ніжним, соковитим і з легкою хрусткою скоринкою меренги.

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