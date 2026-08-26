Яблочный пирог с меренгой: сочная начинка и нежное тесто

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог сочетает в себе сразу три приятные текстуры: воздушное тесто, сочную яблочную начинку и легкую белковую меренгу. Такой десерт прекрасно подойдет к чаю для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для формы диаметром 21 см):

мягкое сливочное масло — 80 г;

сахар — 80 г;

желтки — 3 шт.;

сметана — 80 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 8 г;

молоко — 1 ст. л.;

ваниль — по вкусу.

Для яблочной начинки:

яблоки — 4–5 шт.;

крахмал — 30 г;

корица — ⅓ ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л., по желанию.

Для безе:

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белки — 3 шт.;

сахар — 80 г.

Яблочный пирог с меренгой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Мягкое масло взбить с сахаром до получения светлой массы. По одному добавить желтки, затем сметану. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, ваниль и молоко. Замесить густое однородное тесто. Форму диаметром 21 см застелить пергаментом, выложить тесто и сформировать небольшие бортики. Яблоки очистить, нарезать небольшими кусочками и смешать с корицей и крахмалом. По желанию добавить немного лимонного сока. Распределить начинку поверх теста. Выпекать при 180 °C около 35 минут. Для меренги взбить белки до легкой пены, постепенно всыпать сахар и взбивать до устойчивых пиков. Достать пирог, выложить сверху меренгу и вернуть в духовку ещё на 15 минут. Полностью остудить в форме и только после этого нарезать. Пирог получается нежным, сочным и с лёгкой хрустящей корочкой из меренги.

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