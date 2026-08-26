Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Яблочный пирог "3 по 80": нежное тесто, много яблок и высокая меренга

Яблочный пирог "3 по 80": нежное тесто, много яблок и высокая меренга

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 03:04
Яблочный пирог с меренгой: сочная начинка и нежное тесто
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог сочетает в себе сразу три приятные текстуры: воздушное тесто, сочную яблочную начинку и легкую белковую меренгу. Такой десерт прекрасно подойдет к чаю для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится (для формы диаметром 21 см):

  • мягкое сливочное масло — 80 г;
  • сахар — 80 г;
  • желтки — 3 шт.;
  • сметана — 80 г;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • ваниль — по вкусу.

Для яблочной начинки:

  • яблоки — 4–5 шт.;
  • крахмал — 30 г;
  • корица — ⅓ ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л., по желанию.

Для безе:

Читайте также:
  • белки — 3 шт.;
  • сахар — 80 г.
рецепт яблучного пирога з меренгою
Яблочный пирог с меренгой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Мягкое масло взбить с сахаром до получения светлой массы. По одному добавить желтки, затем сметану.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, ваниль и молоко. Замесить густое однородное тесто.
  3. Форму диаметром 21 см застелить пергаментом, выложить тесто и сформировать небольшие бортики.
  4. Яблоки очистить, нарезать небольшими кусочками и смешать с корицей и крахмалом.
  5. По желанию добавить немного лимонного сока. Распределить начинку поверх теста.
  6. Выпекать при 180 °C около 35 минут.
  7. Для меренги взбить белки до легкой пены, постепенно всыпать сахар и взбивать до устойчивых пиков.
  8. Достать пирог, выложить сверху меренгу и вернуть в духовку ещё на 15 минут.
  9. Полностью остудить в форме и только после этого нарезать. Пирог получается нежным, сочным и с лёгкой хрустящей корочкой из меренги.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

рецепт выпечка пирог с яблоками
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации