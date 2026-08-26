Яблочный пирог с меренгой: сочная начинка и нежное тесто

Яблочный пирог "3 по 80": нежное тесто, много яблок и высокая меренга
Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 03:04
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог сочетает в себе сразу три приятные текстуры: воздушное тесто, сочную яблочную начинку и легкую белковую меренгу. Такой десерт прекрасно подойдет к чаю для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для формы диаметром 21 см):
- мягкое сливочное масло — 80 г;
- сахар — 80 г;
- желтки — 3 шт.;
- сметана — 80 г;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 8 г;
- молоко — 1 ст. л.;
- ваниль — по вкусу.
Для яблочной начинки:
- яблоки — 4–5 шт.;
- крахмал — 30 г;
- корица — ⅓ ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л., по желанию.
Для безе:
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- белки — 3 шт.;
- сахар — 80 г.
Способ приготовления
- Мягкое масло взбить с сахаром до получения светлой массы. По одному добавить желтки, затем сметану.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем, ваниль и молоко. Замесить густое однородное тесто.
- Форму диаметром 21 см застелить пергаментом, выложить тесто и сформировать небольшие бортики.
- Яблоки очистить, нарезать небольшими кусочками и смешать с корицей и крахмалом.
- По желанию добавить немного лимонного сока. Распределить начинку поверх теста.
- Выпекать при 180 °C около 35 минут.
- Для меренги взбить белки до легкой пены, постепенно всыпать сахар и взбивать до устойчивых пиков.
- Достать пирог, выложить сверху меренгу и вернуть в духовку ещё на 15 минут.
- Полностью остудить в форме и только после этого нарезать. Пирог получается нежным, сочным и с лёгкой хрустящей корочкой из меренги.
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