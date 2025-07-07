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Як позбутися кісточок у вишні за секунди — цікавий трюк

7 липня 2025 00:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як швидко почистити вишню від кісточок — лайфхак
Вишні. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Вишневий сезон у розпалі, і багато хто вже планує варення, компоти чи пироги, але найбільша перешкода на цьому шляху — кісточки. На щастя, існує простий і швидкий спосіб видалити їх буквально за секунди.

Цікавим лайфхаком поділилася viktoriia_chui.

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Позбутися кісточок у вишнях можна швидко, просто й без зайвих зусиль — і для цього вам знадобиться лише звичайна коктейльна соломинка.

Для цього вставляйте трубочку в місце, де була плодоніжка, і акуратно проштовхуйте її крізь вишню. Кісточка легко виходить з іншого боку разом із трубочкою, не пошкоджуючи м'якоті. Коли на трубочці назбирається декілька кісточок — просто зніміть м'якоть і продовжуйте.

Такий спосіб дозволяє обробити цілу миску вишень за кілька хвилин і зберегти їхню форму для будь-яких десертів, варення чи заморожування.

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