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Как избавиться от косточек в вишне за секунды — интересный трюк

7 июля 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как быстро почистить вишню от косточек — лайфхак
Вишни. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вишневый сезон в разгаре, и многие уже планируют варенье, компоты или пироги, но самое большое препятствие на этом пути — косточки. К счастью, существует простой и быстрый способ удалить их буквально за секунды.

Интересным лайфхаком поделилась viktoriia_chui.

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Избавиться от косточек в вишнях можно быстро, просто и без лишних усилий — и для этого вам понадобится лишь обычная коктейльная соломинка.

Для этого вставляйте трубочку в место, где была плодоножка, и аккуратно проталкивайте ее сквозь вишню. Косточка легко выходит с другой стороны вместе с трубочкой, не повреждая мякоти. Когда на трубочке наберется несколько косточек — просто снимите мякоть и продолжайте.

Такой способ позволяет обработать целую миску вишен за несколько минут и сохранить их форму для любых десертов, варенья или замораживания.

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