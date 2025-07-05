Як нарізати цибулю і не плакати — корисні лайфхаки

Нарізана цибуля. Фото: Freepik

Різання цибулі часто супроводжується сльозами, які важко стримати навіть найдосвідченішим кулінарам. Але є простий і дієвий спосіб, який допоможе уникнути цього неприємного моменту на кухні.

Корисними порадами ділиться Pixelinform.

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Сльози під час нарізання цибулі — це не емоції, а звичайна хімічна реакція. Коли ви ріжете овоч, клітини пошкоджуються і вивільняються ферменти та сірчані сполуки. Вони вступають у реакцію, результатом якої стає газ, що подразнює очі та спричиняє сльозовиділення.

Що ж допоможе уникнути "цибулевих" сліз:

Охолодження. Перед нарізанням покладіть цибулю в холодильник на пів години або в морозильну камеру на 10–15 хвилин. Низька температура сповільнить хімічні процеси і зменшить кількість газу, що подразнює слизову.

Гострий ніж. Чим гостріше лезо — тим чистіший зріз. Такий ніж менше травмує клітини, отже менше дратівливих речовин потрапляє в повітря. Тупий ніж, навпаки, давить, а не ріже, й посилює ефект.

Свіже повітря. Нарізайте цибулю біля відкритого вікна або під витяжкою. Потік повітря розсіює газ, і він не встигає дістатись до очей.

Холодна вода. Час від часу змочуйте лезо ножа холодною водою. Волога вступає в реакцію з газом ще до того, як той досягне обличчя, й частково нейтралізує його.

Захист для очей. Надягніть захисні окуляри або навіть окуляри для плавання — виглядатиме смішно, зате жодної сльози.

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