Как нарезать лук и не плакать — полезные лайфхаки

Нарезанный лук. Фото: Freepik

Резка лука часто сопровождается слезами, которые трудно сдержать даже самым опытным кулинарам. Но есть простой и действенный способ, который поможет избежать этого неприятного момента на кухне.

Полезными советами делится Pixelinform.

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Слезы во время нарезания лука — это не эмоции, а обычная химическая реакция. Когда вы режете овощ, клетки повреждаются и высвобождаются ферменты и серные соединения. Они вступают в реакцию, результатом которой становится газ, раздражающий глаза и вызывающий слезотечение.

Что же поможет избежать "луковых" слез:

Охлаждение. Перед нарезкой положите лук в холодильник на полчаса или в морозильную камеру на 10-15 минут. Низкая температура замедлит химические процессы и уменьшит количество газа, раздражающего слизистую.

Острый нож. Чем острее лезвие — тем чище срез. Такой нож меньше травмирует клетки, следовательно меньше раздражающих веществ попадает в воздух. Тупой нож, наоборот, давит, а не режет, и усиливает эффект.

Свежий воздух. Нарезайте лук возле открытого окна или под вытяжкой. Поток воздуха рассеивает газ, и он не успевает добраться до глаз.

Холодная вода. Время от времени смачивайте лезвие ножа холодной водой. Влага вступает в реакцию с газом еще до того, как тот достигнет лица, и частично нейтрализует его.

Защита для глаз. Наденьте защитные очки или даже очки для плавания — будет выглядеть смешно, зато ни одной слезы.

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