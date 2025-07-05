Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Чтобы не плакать от лука — помогут простые лайфхаки arrow

Чтобы не плакать от лука — помогут простые лайфхаки

5 июля 2025 22:04
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как нарезать лук и не плакать — полезные лайфхаки
Нарезанный лук. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Резка лука часто сопровождается слезами, которые трудно сдержать даже самым опытным кулинарам. Но есть простой и действенный способ, который поможет избежать этого неприятного момента на кухне.

Полезными советами делится Pixelinform.

Реклама
Читайте также:

Как не плакать, когда режешь лук

Слезы во время нарезания лука — это не эмоции, а обычная химическая реакция. Когда вы режете овощ, клетки повреждаются и высвобождаются ферменты и серные соединения. Они вступают в реакцию, результатом которой становится газ, раздражающий глаза и вызывающий слезотечение.

Что же поможет избежать "луковых" слез:

Охлаждение. Перед нарезкой положите лук в холодильник на полчаса или в морозильную камеру на 10-15 минут. Низкая температура замедлит химические процессы и уменьшит количество газа, раздражающего слизистую.

Острый нож. Чем острее лезвие — тем чище срез. Такой нож меньше травмирует клетки, следовательно меньше раздражающих веществ попадает в воздух. Тупой нож, наоборот, давит, а не режет, и усиливает эффект.

Свежий воздух. Нарезайте лук возле открытого окна или под вытяжкой. Поток воздуха рассеивает газ, и он не успевает добраться до глаз.

Холодная вода. Время от времени смачивайте лезвие ножа холодной водой. Влага вступает в реакцию с газом еще до того, как тот достигнет лица, и частично нейтрализует его.

Защита для глаз. Наденьте защитные очки или даже очки для плавания — будет выглядеть смешно, зато ни одной слезы.

Напомним, мы рассказывали, как сделать заготовку из чесночных стрелок на зиму.

А также предлагаем узнать, какие огурцы нельзя закрывать в банки, чтобы не испортить консервацию.

советы Приготовление лук действенные лайфхаки полезные советы
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации