Як правильно заморозити смородину на зиму — поради

Смородина. Фото: Freepik

Смородина — одна з найцінніших літніх ягід, адже чудово підходить для випічки, десертів і напоїв, а в сезон доступна майже кожному. Щоб зберегти її смак і користь на зиму, потрібно правильно підготувати до заморожування.

Фудблогерка Вікторія Сівак поділилася покроковою інструкцією.

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Як правильно заморозити смородину

Для початку переберіть смородину, щоб позбутися зіпсованих ягід, а після промийте їх в друшляку під холодною водою. Уникайте сильного струменя і тривалого замочування, адже це може пошкодити ніжну шкірку та зробити смородину водянистою.

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Після цього викладіть смородину на рушник або паперові серветки в один шар та дайте повністю висохнути. Майте на увазі, що надлишок вологи сприяє злипанню при заморожуванні.

Сухі ягоди розкладіть на підносі з пергаментом і поставте в морозильник на 2-3 години. Це дозволить зберегти форму та зробити заморожені ягоди розсипчастими.

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Після першого етапу заморозки, перекладіть підморожену смородину в герметичні контейнери або зіп-пакети.

Зберігати смородину краще при температурі -18°C. Термін, у які краще використати ягоду: до 6–8 місяців для звичайних страв та до 4-6 місяців — для дитячого харчування.

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