Як правильно заморозити смородину на зиму — поради

Не злипнеться і не розкисне — як правильно заморозити смородину
Смородина — одна з найцінніших літніх ягід, адже чудово підходить для випічки, десертів і напоїв, а в сезон доступна майже кожному. Щоб зберегти її смак і користь на зиму, потрібно правильно підготувати до заморожування.
Фудблогерка Вікторія Сівак поділилася покроковою інструкцією.
Як правильно заморозити смородину
Для початку переберіть смородину, щоб позбутися зіпсованих ягід, а після промийте їх в друшляку під холодною водою. Уникайте сильного струменя і тривалого замочування, адже це може пошкодити ніжну шкірку та зробити смородину водянистою.
Після цього викладіть смородину на рушник або паперові серветки в один шар та дайте повністю висохнути. Майте на увазі, що надлишок вологи сприяє злипанню при заморожуванні.
Сухі ягоди розкладіть на підносі з пергаментом і поставте в морозильник на 2-3 години. Це дозволить зберегти форму та зробити заморожені ягоди розсипчастими.
Після першого етапу заморозки, перекладіть підморожену смородину в герметичні контейнери або зіп-пакети.
Зберігати смородину краще при температурі -18°C. Термін, у які краще використати ягоду: до 6–8 місяців для звичайних страв та до 4-6 місяців — для дитячого харчування.
Раніше ми розповідали, як зберегти соковиті сливи на зиму без консервації.
А також дізнайтеся, як правильно заморозити черешню, щоб ласувати ягодою навіть взимку.
Читайте Новини.LIVE!