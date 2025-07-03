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Головна arrow Смак arrow Сливи на зиму без консервації — найкращий спосіб зберігання arrow

Сливи на зиму без консервації — найкращий спосіб зберігання

3 липня 2025 00:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як правильно заморозити сливи на зиму — поради
Сливи. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сливи можна зберегти на зиму без консервування і при цьому не втратити їхній натуральний смак та користь. Простий і перевірений спосіб — заморожування — допоможе насолоджуватися соковитими плодами навіть у холодну пору року.

У Southern Living розповіли, як краще зберегти фрукт на зиму.

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Як правильно заморозити сливу

Перш за все потрібно переконатися, що сливи дозрілі. Вони мають бути солодкі та соковиті.

Перед заморожуванням плоди потрібно ретельно помити, розрізати на половинки та видалити кісточки. За бажанням можна зняти з них шкірку.

Для цього знадобиться каструля з киплячою водою та миска з холодною водою та льодом. Спершу зробіть неглибокі надрізи у вигляді хреста біля плодоніжки. Опустіть сливи у киплячу воду на 30 секунд — максимум одну хвилину. Не тримайте довше, щоб не втратити корисні властивості. За допомогою шумівки або щипців швидко перекладіть сливи у холодну воду з льодом на 3-5 хвилин. Потім дістаньте сливи, обсушіть і обережно зніміть шкірку у місці надрізу.

Свіжа слива
Порізані сливи. Фото: Freepik

Половинки викладіть на деко, застелене харчовою плівкою або пергаментом, так, щоб шматочки не торкалися один одного. Помістіть деко у морозильну камеру на годину, щоб сливи замерзли.

Через годину сливові половинки стануть твердими. Для зберігання перекладіть їх у пакет для заморожування, прибравши повітря, щоб уникнути обмороження. Такий спосіб заморозки половинками ідеально підходить для тривалого зберігання слив.

Для заморожування цілих плодів сливи потрібно помити, обсушити та покласти у морозильний пакет. Заморожений таким чином фрукт можна їсти просто як морозиво. Вони зберігаються до шести місяців у морозильній камері.

Нагадаємо, ми розповідали, якими способами заморозити черешню на зиму.

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