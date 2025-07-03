Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Сливы на зиму без консервации — лучший способ хранения arrow

Сливы на зиму без консервации — лучший способ хранения

3 июля 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как правильно заморозить сливы на зиму — советы
Сливы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сливы можно сохранить на зиму без консервирования и при этом не потерять их натуральный вкус и пользу. Простой и проверенный способ — замораживание — поможет наслаждаться сочными плодами даже в холодное время года.

В Southern Living рассказали, как лучше сохранить фрукт на зиму.

Реклама
Читайте также:

Как правильно заморозить сливу

Прежде всего нужно убедиться, что сливы созревшие, они должны быть сладкие и сочные.

Перед замораживанием плоды нужно тщательно помыть, разрезать на дольки и удалить косточки. При желании можно снять с них кожуру.

Для этого понадобится кастрюля с кипящей водой и миска с холодной водой со льдом. Сначала сделайте неглубокие надрезы в виде креста возле плодоножки. Опустите сливы в кипящую воду на 30 секунд — максимум одну минуту. Не держите дольше, чтобы не потерять полезные свойства. С помощью шумовки или щипцов быстро переложите сливы в холодную воду со льдом на 3-5 минут. Затем достаньте сливы, обсушите и осторожно снимите кожуру в месте надреза.

Свіжа слива
Порезанные сливы. Фото: Freepik

Дольки выложите на противень, застеленный пищевой пленкой или пергаментом, так, чтобы кусочки не касались друг друга. Поместите противень в морозильную камеру на час, чтобы сливы замерзли.

Через час сливовые дольки станут твердыми. Для хранения переложите их в пакет для замораживания, убрав воздух, чтобы избежать обморожения. Такой способ заморозки дольками идеально подходит для длительного хранения слив.

Для замораживания целых плодов сливы нужно помыть, обсушить и положить в морозильный пакет. Замороженный таким образом фрукт можно есть просто как мороженое. Они хранятся до шести месяцев в морозильной камере.

Напомним, мы рассказывали, какими способами заморозить черешню на зиму.

А также узнайте, как легко заморозить яблоки, чтобы они не раскисли после разморозки.

фрукты действенные лайфхаки полезные советы хранение продуктов слива
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации