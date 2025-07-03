Как правильно заморозить сливы на зиму — советы

Сливы на зиму без консервации — лучший способ хранения
Сливы можно сохранить на зиму без консервирования и при этом не потерять их натуральный вкус и пользу. Простой и проверенный способ — замораживание — поможет наслаждаться сочными плодами даже в холодное время года.
В Southern Living рассказали, как лучше сохранить фрукт на зиму.
Как правильно заморозить сливу
Прежде всего нужно убедиться, что сливы созревшие, они должны быть сладкие и сочные.
Перед замораживанием плоды нужно тщательно помыть, разрезать на дольки и удалить косточки. При желании можно снять с них кожуру.
Для этого понадобится кастрюля с кипящей водой и миска с холодной водой со льдом. Сначала сделайте неглубокие надрезы в виде креста возле плодоножки. Опустите сливы в кипящую воду на 30 секунд — максимум одну минуту. Не держите дольше, чтобы не потерять полезные свойства. С помощью шумовки или щипцов быстро переложите сливы в холодную воду со льдом на 3-5 минут. Затем достаньте сливы, обсушите и осторожно снимите кожуру в месте надреза.
Дольки выложите на противень, застеленный пищевой пленкой или пергаментом, так, чтобы кусочки не касались друг друга. Поместите противень в морозильную камеру на час, чтобы сливы замерзли.
Через час сливовые дольки станут твердыми. Для хранения переложите их в пакет для замораживания, убрав воздух, чтобы избежать обморожения. Такой способ заморозки дольками идеально подходит для длительного хранения слив.
Для замораживания целых плодов сливы нужно помыть, обсушить и положить в морозильный пакет. Замороженный таким образом фрукт можно есть просто как мороженое. Они хранятся до шести месяцев в морозильной камере.
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