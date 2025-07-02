Як правильно заморозити черешню на зиму — поради

Заморожена черешня. Фото: Freepik

У зимовий період заморожена черешня — справжній скарб, адже вона зберігає в собі вітаміни, антиоксиданти та смак літа. А якщо знати правила заморожування ягід, то вам вдасться зберегти усі корисні властивості навіть після заморозки.

Лайфхаками, як краще зберегти ягоду, ділиться 24 канал.

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Як правильно заморозити черешню

Для початку переберіть ягоди, відібравши тільки цілі, стиглі та без пошкоджень. Добре промийте черешню під холодною водою, після чого розкладіть на паперовому рушнику, щоб вона повністю висохла. За потреби можете обережно промокнути зверху іншим рушником. Заморожувати потрібно тільки суху черешню — це дозволить уникнути появи кристалів льоду на плодах.

Сухий метод

Викладіть ягоди в один шар на деко або тацю, застелену пергаментом, і поставте в морозильну камеру на кілька годин. Після повного заморожування пересипте черешню в зіп-пакети або контейнери. Такий спосіб запобігає злипанню ягід і дозволяє зручно відмірювати потрібну кількість узимку.

Заморожування з цукром

Цей варіант ідеально підходить для подальшого використання у випічці. Спершу видаліть кісточки, потім викладайте ягоди у контейнер шарами, пересипаючи кожен шар цукром. На 1 кг черешні зазвичай потрібно 100-200 г цукру — на смак.

У вигляді пюре

Очищену від кісточок черешню подрібніть у блендері з додаванням невеликої кількості цукру. Розлийте отримане пюре по порційних контейнерах або формах для льоду. У холодну пору це пюре стане ідеальним доповненням до смузі, морозива, сирників чи десертних соусів.

У власному соку

Зробіть пюре з третини підготовленої черешні, додавши трохи цукру. Інші ягоди розкладіть у контейнери, заповнивши їх наполовину. Потім залийте пюре зверху і заморожуйте. Така черешня чудово смакує з млинцями, оладками чи кашами.

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