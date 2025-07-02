Как правильно заморозить черешню на зиму — советы

Замороженная черешня. Фото: Freepik

В зимний период замороженная черешня — настоящее сокровище, ведь она сохраняет в себе витамины, антиоксиданты и вкус лета. А если знать правила замораживания ягод, то вам удастся сохранить все полезные свойства даже после заморозки.

Лайфхаками, как лучше сохранить ягоду, делится 24 канал.

Реклама

Читайте также:

Как правильно заморозить черешню

Для начала переберите ягоды, отобрав только целые, спелые и без повреждений. Хорошо промойте черешню под холодной водой, после чего разложите на бумажном полотенце, чтобы она полностью высохла. При необходимости можете осторожно промокнуть сверху другим полотенцем. Замораживать нужно только сухую черешню — это позволит избежать появления кристаллов льда на плодах.

Сухой метод

Выложите ягоды в один слой на противень или поднос, застеленный пергаментом, и поставьте в морозильную камеру на несколько часов. После полного замораживания пересыпьте черешню в зип-пакеты или контейнеры. Такой способ предотвращает слипание ягод и позволяет удобно отмерять нужное количество зимой.

Замораживание с сахаром

Этот вариант идеально подходит для дальнейшего использования в выпечке. Сначала удалите косточки, затем выкладывайте ягоды в контейнер слоями, пересыпая каждый слой сахаром. На 1 кг черешни обычно нужно 100-200 г сахара — по вкусу.

В виде пюре

Очищенную от косточек черешню измельчите в блендере с добавлением небольшого количества сахара. Разлейте полученное пюре по порционным контейнерам или формам для льда. В холодное время это пюре станет идеальным дополнением к смузи, мороженому, сырникам или десертным соусам.

В собственном соку

Сделайте пюре из трети подготовленной черешни, добавив немного сахара. Остальные ягоды разложите в контейнеры, заполнив их наполовину. Затем залейте пюре сверху и замораживайте. Такая черешня прекрасно сочетается с блинами, оладьями или кашами.

Ранее мы рассказывали, как правильно заморозить яблоки, чтобы они не чернели и не раскисали.

А также узнайте, как заготовить шпинат на зиму для соусов и основных блюд.