Как правильно заморозить смородину на зиму — советы

Не слипнется и не раскиснет — как правильно заморозить смородину
Смородина — одна из самых ценных летних ягод, ведь прекрасно подходит для выпечки, десертов и напитков, а в сезон доступна почти каждому. Чтобы сохранить ее вкус и пользу на зиму, нужно правильно подготовить к заморозке.
Фудблогер Виктория Сивак поделилась пошаговой инструкцией.
Как правильно заморозить смородину
Для начала переберите смородину, чтобы избавиться от испорченных ягод, а после промойте их в дуршлаге под холодной водой. Избегайте сильной струи и длительного замачивания, ведь это может повредить нежную кожицу и сделать смородину водянистой.
После этого выложите смородину на полотенце или бумажные салфетки в один слой и дайте полностью высохнуть. Имейте в виду, что избыток влаги способствует слипанию при замораживании.
Сухие ягоды разложите на подносе с пергаментом и поставьте в морозильник на 2-3 часа. Это позволит сохранить форму и сделать замороженные ягоды рассыпчатыми.
После первого этапа заморозки, переложите подмороженную смородину в герметичные контейнеры или зип-пакеты.
Хранить смородину лучше при температуре -18°C. Срок, в которые лучше использовать ягоду: до 6-8 месяцев для обычных блюд и до 4-6 месяцев — для детского питания.
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