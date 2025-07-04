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Не слипнется и не раскиснет — как правильно заморозить смородину

4 июля 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как правильно заморозить смородину на зиму — советы
Смородина. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Смородина — одна из самых ценных летних ягод, ведь прекрасно подходит для выпечки, десертов и напитков, а в сезон доступна почти каждому. Чтобы сохранить ее вкус и пользу на зиму, нужно правильно подготовить к заморозке.

Фудблогер Виктория Сивак поделилась пошаговой инструкцией.

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Как правильно заморозить смородину

Для начала переберите смородину, чтобы избавиться от испорченных ягод, а после промойте их в дуршлаге под холодной водой. Избегайте сильной струи и длительного замачивания, ведь это может повредить нежную кожицу и сделать смородину водянистой.

После этого выложите смородину на полотенце или бумажные салфетки в один слой и дайте полностью высохнуть. Имейте в виду, что избыток влаги способствует слипанию при замораживании.

Сухие ягоды разложите на подносе с пергаментом и поставьте в морозильник на 2-3 часа. Это позволит сохранить форму и сделать замороженные ягоды рассыпчатыми.

После первого этапа заморозки, переложите подмороженную смородину в герметичные контейнеры или зип-пакеты.

Хранить смородину лучше при температуре -18°C. Срок, в которые лучше использовать ягоду: до 6-8 месяцев для обычных блюд и до 4-6 месяцев — для детского питания.

Ранее мы рассказывали, как сохранить сочные сливы на зиму без консервации.

А также узнайте, как правильно заморозить черешню, чтобы лакомиться ягодой даже зимой.

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