Як приготувати деруни без борошна, щоб були хрусткими: рецепт

Як приготувати деруни без борошна, щоб були хрусткими: рецепт

Дата публікації: 6 травня 2026 14:44
Як приготувати деруни без борошна, щоб були хрусткими: рецепт
Картопляні деруни. Фото: Freepik

Ідеальні деруни не потребують борошна — лише правильного підходу. Хрустка золотиста скоринка, ніжна серединка і насичений смак картоплі створюють ту саму домашню страву, яку люблять усі. Достатньо знати кілька простих прийомів, і результат перевершить очікування. Це той рецепт, який змінює уявлення про класичні деруни назавжди.

Про секрети приготування хрустких дерунів пишуть передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 5–6 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт приготування дерунів
Деруни та зелень. Фото: Freepik

Спосіб приготування

  1. Картоплю натерти на дрібній або середній тертці, після чого добре відтиснути зайву рідину. Рідину не виливати повністю — дати їй постояти, а потім додати осілий крохмаль назад до картоплі.
  2. Додати яйце, натерту цибулю, сіль і перець. Добре перемішати до густої, однорідної маси, яка тримає форму.
  3. Сковороду добре розігріти, додати невелику кількість олії. Викладати деруни ложкою, формуючи невеликі коржі.
  4. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків, не накриваючи кришкою. Перевертати один раз.
  5. Готові деруни викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Юлія Щербак
