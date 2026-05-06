Як приготувати деруни без борошна, щоб були хрусткими: рецепт
Дата публікації: 6 травня 2026 14:44
Картопляні деруни. Фото: Freepik
Ідеальні деруни не потребують борошна — лише правильного підходу. Хрустка золотиста скоринка, ніжна серединка і насичений смак картоплі створюють ту саму домашню страву, яку люблять усі. Достатньо знати кілька простих прийомів, і результат перевершить очікування. Це той рецепт, який змінює уявлення про класичні деруни назавжди.
Про секрети приготування хрустких дерунів пишуть передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 5–6 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю натерти на дрібній або середній тертці, після чого добре відтиснути зайву рідину. Рідину не виливати повністю — дати їй постояти, а потім додати осілий крохмаль назад до картоплі.
- Додати яйце, натерту цибулю, сіль і перець. Добре перемішати до густої, однорідної маси, яка тримає форму.
- Сковороду добре розігріти, додати невелику кількість олії. Викладати деруни ложкою, формуючи невеликі коржі.
- Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків, не накриваючи кришкою. Перевертати один раз.
- Готові деруни викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
