Вечеря з картоплею за 30 хвилин: все змішати та в духовку

Вечеря з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли не хочеться довго стояти на кухні, але потрібна смачна та ситна вечеря. Усе максимально просто: натерти, змішати й відправити в духовку. Запіканка виходить ніжною всередині та з апетитною сирною скоринкою зверху. Ідеальний варіант для швидкого домашнього меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 700 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

яйця — 4 шт.;

йогурт густий або сметана — 3 ст. л.;

помідори — 1–2 шт.;

сир — 100 г;

орегано — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю натерти на крупній тертці та промити холодною водою, потім добре відтиснути. Моркву натерти, цибулю та перець нарізати й додати до картоплі. Додати сіль, перець, орегано та перемішати. Окремо змішати яйця з йогуртом або сметаною, додати до овочів і ще раз добре перемішати. Викласти масу у форму, розрівняти та запікати при 180°C приблизно 40 хвилин. Дістати, додати зверху нарізані помідори та тертий сир, повернути в духовку ще на 15 хвилин до рум’яної скоринки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.