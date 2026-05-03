Вечеря з картоплею за 30 хвилин: все змішати та в духовку
Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 13:44
Вечеря з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт — справжня знахідка, коли не хочеться довго стояти на кухні, але потрібна смачна та ситна вечеря. Усе максимально просто: натерти, змішати й відправити в духовку. Запіканка виходить ніжною всередині та з апетитною сирною скоринкою зверху. Ідеальний варіант для швидкого домашнього меню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- перець солодкий — 1 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- йогурт густий або сметана — 3 ст. л.;
- помідори — 1–2 шт.;
- сир — 100 г;
- орегано — 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю натерти на крупній тертці та промити холодною водою, потім добре відтиснути.
- Моркву натерти, цибулю та перець нарізати й додати до картоплі.
- Додати сіль, перець, орегано та перемішати. Окремо змішати яйця з йогуртом або сметаною, додати до овочів і ще раз добре перемішати.
- Викласти масу у форму, розрівняти та запікати при 180°C приблизно 40 хвилин.
- Дістати, додати зверху нарізані помідори та тертий сир, повернути в духовку ще на 15 хвилин до рум’яної скоринки.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Реклама