Вечеря з картоплею за 30 хвилин: все змішати та в духовку

Вечеря з картоплею за 30 хвилин: все змішати та в духовку

Дата публікації: 3 травня 2026 13:44
Вечеря з картоплею за 30 хвилин: все змішати та в духовку
Вечеря з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли не хочеться довго стояти на кухні, але потрібна смачна та ситна вечеря. Усе максимально просто: натерти, змішати й відправити в духовку. Запіканка виходить ніжною всередині та з апетитною сирною скоринкою зверху. Ідеальний варіант для швидкого домашнього меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 700 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • йогурт густий або сметана — 3 ст. л.;
  • помідори — 1–2 шт.;
  • сир — 100 г;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю натерти на крупній тертці та промити холодною водою, потім добре відтиснути.
  2. Моркву натерти, цибулю та перець нарізати й додати до картоплі.
  3. Додати сіль, перець, орегано та перемішати. Окремо змішати яйця з йогуртом або сметаною, додати до овочів і ще раз добре перемішати.
  4. Викласти масу у форму, розрівняти та запікати при 180°C приблизно 40 хвилин.
  5. Дістати, додати зверху нарізані помідори та тертий сир, повернути в духовку ще на 15 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
