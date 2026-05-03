Ужин с картошкой за 30 минут: все смешать и в духовку
Дата публикации 3 мая 2026 13:44
Ужин с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт — настоящая находка, когда не хочется долго стоять на кухне, но нужен вкусный и сытный ужин. Все максимально просто: натереть, смешать и отправить в духовку. Запеканка получается нежной внутри и с аппетитной сырной корочкой сверху. Идеальный вариант для быстрого домашнего меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 700 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- йогурт густой или сметана — 3 ст. л.;
- помидоры — 1-2 шт.;
- сыр — 100 г;
- орегано — 1 ч. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель натереть на крупной терке и промыть холодной водой, затем хорошо отжать.
- Морковь натереть, лук и перец нарезать и добавить к картофелю.
- Добавить соль, перец, орегано и перемешать. Отдельно смешать яйца с йогуртом или сметаной, добавить к овощам и еще раз хорошо перемешать.
- Выложить массу в форму, разровнять и запекать при 180°C примерно 40 минут.
- Достать, добавить сверху нарезанные помидоры и тертый сыр, вернуть в духовку еще на 15 минут до румяной корочки.
