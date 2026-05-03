Ужин с картошкой за 30 минут: все смешать и в духовку

Ужин с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда не хочется долго стоять на кухне, но нужен вкусный и сытный ужин. Все максимально просто: натереть, смешать и отправить в духовку. Запеканка получается нежной внутри и с аппетитной сырной корочкой сверху. Идеальный вариант для быстрого домашнего меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 700 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец сладкий — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

йогурт густой или сметана — 3 ст. л.;

помидоры — 1-2 шт.;

сыр — 100 г;

орегано — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель натереть на крупной терке и промыть холодной водой, затем хорошо отжать. Морковь натереть, лук и перец нарезать и добавить к картофелю. Добавить соль, перец, орегано и перемешать. Отдельно смешать яйца с йогуртом или сметаной, добавить к овощам и еще раз хорошо перемешать. Выложить массу в форму, разровнять и запекать при 180°C примерно 40 минут. Достать, добавить сверху нарезанные помидоры и тертый сыр, вернуть в духовку еще на 15 минут до румяной корочки.

