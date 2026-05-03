Ужин с картошкой за 30 минут: все смешать и в духовку

Ужин с картошкой за 30 минут: все смешать и в духовку

Дата публикации 3 мая 2026 13:44
Ужин с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда не хочется долго стоять на кухне, но нужен вкусный и сытный ужин. Все максимально просто: натереть, смешать и отправить в духовку. Запеканка получается нежной внутри и с аппетитной сырной корочкой сверху. Идеальный вариант для быстрого домашнего меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 700 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • йогурт густой или сметана — 3 ст. л.;
  • помидоры — 1-2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель натереть на крупной терке и промыть холодной водой, затем хорошо отжать.
  2. Морковь натереть, лук и перец нарезать и добавить к картофелю.
  3. Добавить соль, перец, орегано и перемешать. Отдельно смешать яйца с йогуртом или сметаной, добавить к овощам и еще раз хорошо перемешать.
  4. Выложить массу в форму, разровнять и запекать при 180°C примерно 40 минут.
  5. Достать, добавить сверху нарезанные помидоры и тертый сыр, вернуть в духовку еще на 15 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
