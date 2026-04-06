Картофель по-шведски в духовке: рецепт для ужина

Картофель по-шведски. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт картофеля по-шведски — настоящая находка для быстрого и вкусного ужина. Снаружи она получается румяной и хрустящей, а внутри — нежной и ароматной. Минимум ингредиентов и простой способ приготовления дают результат, который точно захочется повторить.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 3-4 шт.;

оливковое масло — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

сливочное масло — 2 ст.л.;

тимьян — 2 веточки;

чеснок — 2 зубчика.

Картофель и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Картофель хорошо помыть и сделать глубокие надрезы, не дорезая до конца, чтобы он держал форму. Смазать оливковым маслом, добавить соль и перец, равномерно распределить специи. Переложить в форму для запекания, сверху добавить кусочки сливочного масла, тимьян и измельченный чеснок. Поставить в разогретую духовку и запекать при температуре 180 °C примерно 45-60 минут до румяной корочки. Во время приготовления периодически поливать картофель ароматным маслом, чтобы он стал мягким внутри и хрустящим снаружи. Подавать горячим.

