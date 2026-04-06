Картофель по-шведски в духовке: рецепт для ужина

Дата публикации 6 апреля 2026 14:14
Картофель по-шведски. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт картофеля по-шведски — настоящая находка для быстрого и вкусного ужина. Снаружи она получается румяной и хрустящей, а внутри — нежной и ароматной. Минимум ингредиентов и простой способ приготовления дают результат, который точно захочется повторить.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 3-4 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • сливочное масло — 2 ст.л.;
  • тимьян — 2 веточки;
  • чеснок — 2 зубчика.
Картофель и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель хорошо помыть и сделать глубокие надрезы, не дорезая до конца, чтобы он держал форму.
  2. Смазать оливковым маслом, добавить соль и перец, равномерно распределить специи.
  3. Переложить в форму для запекания, сверху добавить кусочки сливочного масла, тимьян и измельченный чеснок.
  4. Поставить в разогретую духовку и запекать при температуре 180 °C примерно 45-60 минут до румяной корочки.
  5. Во время приготовления периодически поливать картофель ароматным маслом, чтобы он стал мягким внутри и хрустящим снаружи. Подавать горячим.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
