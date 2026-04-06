Картофель по-шведски в духовке: рецепт для ужина
Дата публикации 6 апреля 2026 14:14
Картофель по-шведски. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот рецепт картофеля по-шведски — настоящая находка для быстрого и вкусного ужина. Снаружи она получается румяной и хрустящей, а внутри — нежной и ароматной. Минимум ингредиентов и простой способ приготовления дают результат, который точно захочется повторить.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 3-4 шт.;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- сливочное масло — 2 ст.л.;
- тимьян — 2 веточки;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления
- Картофель хорошо помыть и сделать глубокие надрезы, не дорезая до конца, чтобы он держал форму.
- Смазать оливковым маслом, добавить соль и перец, равномерно распределить специи.
- Переложить в форму для запекания, сверху добавить кусочки сливочного масла, тимьян и измельченный чеснок.
- Поставить в разогретую духовку и запекать при температуре 180 °C примерно 45-60 минут до румяной корочки.
- Во время приготовления периодически поливать картофель ароматным маслом, чтобы он стал мягким внутри и хрустящим снаружи. Подавать горячим.
