Рецепт приготовления картофельных драников: понадобится 100 г сметаны

Деруны со сметаной. Фото: кадр из видео

Картофельные драники — это классика домашней кухни, которая всегда вызывает аппетит. Благодаря добавлению сметаны тесто получается более нежным, а готовые драники — сочными внутри и хрустящими снаружи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель — 6 шт.;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. ложка;

перец черный — по вкусу;

сметана 20% — 100 г;

мука — 2 ст. ложки;

масло — для обжаривания.

Деруны на сковороде. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Картофель натереть на мелкой терке, отжать лишний сок с помощью марли и переложить в миску. Добавить немного лимонного сока, чтобы сохранить цвет. Лук измельчить до состояния пюре или натереть на мелкой терке и добавить к картофелю. Добавить яйцо, соль и перец, хорошо перемешать. Добавить сметану, перемешать до однородности, после чего добавить муку и снова тщательно соединить ингредиенты. На сковороде разогреть масло, выкладывать тесто тонким слоем, формируя драники. Обжаривать на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны без крышки до румяной корочки. Готовые драники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавать горячими со сметаной.

