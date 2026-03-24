Рецепт приготовления картофельных драников: понадобится 100 г сметаны
Дата публикации 24 марта 2026 21:04
Деруны со сметаной. Фото: кадр из видео
Картофельные драники — это классика домашней кухни, которая всегда вызывает аппетит. Благодаря добавлению сметаны тесто получается более нежным, а готовые драники — сочными внутри и хрустящими снаружи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 6 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. ложка;
- перец черный — по вкусу;
- сметана 20% — 100 г;
- мука — 2 ст. ложки;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- Картофель натереть на мелкой терке, отжать лишний сок с помощью марли и переложить в миску. Добавить немного лимонного сока, чтобы сохранить цвет.
- Лук измельчить до состояния пюре или натереть на мелкой терке и добавить к картофелю. Добавить яйцо, соль и перец, хорошо перемешать.
- Добавить сметану, перемешать до однородности, после чего добавить муку и снова тщательно соединить ингредиенты.
- На сковороде разогреть масло, выкладывать тесто тонким слоем, формируя драники.
- Обжаривать на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны без крышки до румяной корочки.
- Готовые драники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавать горячими со сметаной.
