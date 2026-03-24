Україна
Главная Вкус Рецепт приготовления картофельных драников: понадобится 100 г сметаны

Рецепт приготовления картофельных драников: понадобится 100 г сметаны

Дата публикации 24 марта 2026 21:04
Рецепт приготовления картофельных драников: понадобится 100 г сметаны
Деруны со сметаной. Фото: кадр из видео

Картофельные драники — это классика домашней кухни, которая всегда вызывает аппетит. Благодаря добавлению сметаны тесто получается более нежным, а готовые драники — сочными внутри и хрустящими снаружи. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 6 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. ложка;
  • перец черный — по вкусу;
  • сметана 20% — 100 г;
  • мука — 2 ст. ложки;
  • масло — для обжаривания.
рецепт дерунів
Деруны на сковороде. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Картофель натереть на мелкой терке, отжать лишний сок с помощью марли и переложить в миску. Добавить немного лимонного сока, чтобы сохранить цвет.
  2. Лук измельчить до состояния пюре или натереть на мелкой терке и добавить к картофелю. Добавить яйцо, соль и перец, хорошо перемешать.
  3. Добавить сметану, перемешать до однородности, после чего добавить муку и снова тщательно соединить ингредиенты.
  4. На сковороде разогреть масло, выкладывать тесто тонким слоем, формируя драники.
  5. Обжаривать на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны без крышки до румяной корочки.
  6. Готовые драники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавать горячими со сметаной.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
