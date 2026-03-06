Видео
Рецепт драников без мороки — получится с первого раза

Дата публикации 6 марта 2026 21:04
Деруны из картофеля — простой рецепт приготовления
Деруны со сметаной. Фото: smakuiemo.com.ua

Деруны из картофеля — это простое и очень вкусное блюдо, которое легко приготовить дома. Для рецепта понадобятся всего несколько доступных ингредиентов, а результат всегда получается превосходным. Попробуйте этот проверенный рецепт, который прекрасно подойдет для быстрого обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 9 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель и лук очистить и хорошо промыть в холодной воде. Картофель натереть на мелкой терке, чтобы масса получилась однородной и нежной. Лук также натереть на терке и сразу добавить к картофельной массе. Это поможет сохранить светлый цвет картофеля и сделает вкус драников более выразительным.

простий рецепт дерунів
Картофель и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

В миску с овощной смесью добавить яйца, соль и черный молотый перец. Все хорошо перемешать до однородной консистенции. Масса должна оставаться густой, но не слишком жидкой. На сковородке хорошо разогреть растительное масло. Ложкой выкладывать картофельную массу, формируя небольшие плоские лепешки.

смачні деруни з картоплі
Зелень и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить драники на среднем огне до появления румяной золотистой корочки. Затем осторожно перевернуть лопаткой и обжарить с другой стороны до готовности.

рецепт дерунів на вечерю
Жареные драники. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые драники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Подавать их лучше всего горячими вместе со сметаной, свежей зеленью или любимым соусом.

Ужин Деруны картошка рецепт Украинская кухня
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
