Деруны из картофеля — простой рецепт приготовления

Деруны со сметаной. Фото: smakuiemo.com.ua

Деруны из картофеля — это простое и очень вкусное блюдо, которое легко приготовить дома. Для рецепта понадобятся всего несколько доступных ингредиентов, а результат всегда получается превосходным. Попробуйте этот проверенный рецепт, который прекрасно подойдет для быстрого обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 9 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель и лук очистить и хорошо промыть в холодной воде. Картофель натереть на мелкой терке, чтобы масса получилась однородной и нежной. Лук также натереть на терке и сразу добавить к картофельной массе. Это поможет сохранить светлый цвет картофеля и сделает вкус драников более выразительным.

Картофель и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

В миску с овощной смесью добавить яйца, соль и черный молотый перец. Все хорошо перемешать до однородной консистенции. Масса должна оставаться густой, но не слишком жидкой. На сковородке хорошо разогреть растительное масло. Ложкой выкладывать картофельную массу, формируя небольшие плоские лепешки.

Зелень и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить драники на среднем огне до появления румяной золотистой корочки. Затем осторожно перевернуть лопаткой и обжарить с другой стороны до готовности.

Жареные драники. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые драники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Подавать их лучше всего горячими вместе со сметаной, свежей зеленью или любимым соусом.

