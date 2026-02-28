Котлеты из квашеной капусты и картофеля — простой рецепт приготовления с фото

Котлеты с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Котлеты из квашеной капусты и картофеля — это удачное сочетание простых ингредиентов, которое удивит насыщенным вкусом и аппетитной корочкой. Они получаются сытными, ароматными и отлично подходят для обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 280 г;

квашеная капуста — 230 г;

лук — 90 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

панировочные сухари — 1 ст. л.

Для панировки:

яйца — 2 шт;

панировочные сухари — по необходимости.

Для соуса:

сметана — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

укроп — по вкусу;

чеснок — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить картофель до готовности, охладить, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Измельчить лук и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Квашеную капусту при необходимости слегка измельчить и прогреть на сковороде или протушить до мягкости, чтобы она не оставалась слишком хрустящей в готовых котлетах.

Картофель и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить в миске натертый картофель, капусту, обжаренный лук, яйца, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать до однородности. Если масса получается слишком влажной, добавить панировочные сухари для стабильности текстуры.

Сформировать котлеты одинакового размера. Взбить яйца для панировки, окунуть каждую заготовку в яичную массу, после чего обвалять в панировочных сухарях. Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить котлеты на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, довести до готовности внутри. Переложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.

Готовые котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса соединить сметану с измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом, добавить соль и перец по вкусу, перемешать до однородности. Подавать котлеты горячими вместе с соусом.

