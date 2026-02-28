Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт вкусных котлет — понадобится квашеная капуста и картофель

Рецепт вкусных котлет — понадобится квашеная капуста и картофель

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 01:04
Котлеты из квашеной капусты и картофеля — простой рецепт приготовления с фото
Котлеты с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Котлеты из квашеной капусты и картофеля — это удачное сочетание простых ингредиентов, которое удивит насыщенным вкусом и аппетитной корочкой. Они получаются сытными, ароматными и отлично подходят для обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 280 г;
  • квашеная капуста — 230 г;
  • лук — 90 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • панировочные сухари — 1 ст. л.

Для панировки:

  • яйца — 2 шт;
  • панировочные сухари — по необходимости.

Для соуса:

  • сметана — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить картофель до готовности, охладить, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Измельчить лук и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Квашеную капусту при необходимости слегка измельчить и прогреть на сковороде или протушить до мягкости, чтобы она не оставалась слишком хрустящей в готовых котлетах.

рецепт котлет з квашеною капустою
Картофель и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить в миске натертый картофель, капусту, обжаренный лук, яйца, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать до однородности. Если масса получается слишком влажной, добавить панировочные сухари для стабильности текстуры.

Сформировать котлеты одинакового размера. Взбить яйца для панировки, окунуть каждую заготовку в яичную массу, после чего обвалять в панировочных сухарях. Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить котлеты на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, довести до готовности внутри. Переложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.

рецепт пісних котлет
Готовые котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса соединить сметану с измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом, добавить соль и перец по вкусу, перемешать до однородности. Подавать котлеты горячими вместе с соусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин картошка рецепт котлеты квашенная капуста
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации