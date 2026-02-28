Котлеты из квашеной капусты и картофеля — простой рецепт приготовления с фото

Рецепт вкусных котлет — понадобится квашеная капуста и картофель
Котлеты из квашеной капусты и картофеля — это удачное сочетание простых ингредиентов, которое удивит насыщенным вкусом и аппетитной корочкой. Они получаются сытными, ароматными и отлично подходят для обеда или ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 280 г;
- квашеная капуста — 230 г;
- лук — 90 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- панировочные сухари — 1 ст. л.
Для панировки:
- яйца — 2 шт;
- панировочные сухари — по необходимости.
Для соуса:
- сметана — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить картофель до готовности, охладить, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Измельчить лук и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Квашеную капусту при необходимости слегка измельчить и прогреть на сковороде или протушить до мягкости, чтобы она не оставалась слишком хрустящей в готовых котлетах.
Соединить в миске натертый картофель, капусту, обжаренный лук, яйца, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать до однородности. Если масса получается слишком влажной, добавить панировочные сухари для стабильности текстуры.
Сформировать котлеты одинакового размера. Взбить яйца для панировки, окунуть каждую заготовку в яичную массу, после чего обвалять в панировочных сухарях. Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить котлеты на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, довести до готовности внутри. Переложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.
Для соуса соединить сметану с измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом, добавить соль и перец по вкусу, перемешать до однородности. Подавать котлеты горячими вместе с соусом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!