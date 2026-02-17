Видео
Україна
Видео

Не котлеты и не отбивные — медаль тому, кто придумал этот рецепт

Не котлеты и не отбивные — медаль тому, кто придумал этот рецепт

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 15:04
Картофельные медальоны с колбасой и сыром — простой рецепт вместо котлет
Картофельные медальоны с колбасой и сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Если обычные котлеты уже надоели, этот рецепт станет приятным открытием. Сочетание картофеля, сыра и колбасы создает сытное и ароматное блюдо с хрустящей корочкой. Готовится просто, ингредиенты доступные, а результат приятно удивляет с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • отварной картофель — 600 г (примерно 5 шт.);
  • колбаса — 150 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
  • мука или панировочные сухари — для панировки;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Отваренный и охлажденный картофель натереть на крупной терке. Колбасу также натереть или нарезать очень мелкими кубиками. Сыр измельчить на терке.

рецепт котлет з картоплею
Колбаса и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске соединить картофель, колбасу и сыр. Добавить яйца, столовую ложку муки, соль и черный перец по вкусу. Всыпать мелко порубленную зелень. Тщательно перемешать до однородной, мягкой массы.

смачна страва з картоплею та ковбасою
Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Слегка смочить руки водой и сформировать небольшие медальоны или котлетки. Каждую заготовку обвалять в муке или панировочных сухарях. На сковороде разогреть достаточное количество масла. Выложить медальоны и обжаривать на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон.

картопляні зрази з ковбасою
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые изделия получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с аппетитной сырной текстурой. Подавать можно как самостоятельное блюдо или как сытное дополнение к обеду или ужину.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

картошка рецепт котлеты отбивные колбаса
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
