Картофельные медальоны с колбасой и сыром — простой рецепт вместо котлет

Не котлеты и не отбивные — медаль тому, кто придумал этот рецепт
Если обычные котлеты уже надоели, этот рецепт станет приятным открытием. Сочетание картофеля, сыра и колбасы создает сытное и ароматное блюдо с хрустящей корочкой. Готовится просто, ингредиенты доступные, а результат приятно удивляет с первого кусочка.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- отварной картофель — 600 г (примерно 5 шт.);
- колбаса — 150 г;
- твердый сыр — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
- мука или панировочные сухари — для панировки;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Отваренный и охлажденный картофель натереть на крупной терке. Колбасу также натереть или нарезать очень мелкими кубиками. Сыр измельчить на терке.
В глубокой миске соединить картофель, колбасу и сыр. Добавить яйца, столовую ложку муки, соль и черный перец по вкусу. Всыпать мелко порубленную зелень. Тщательно перемешать до однородной, мягкой массы.
Слегка смочить руки водой и сформировать небольшие медальоны или котлетки. Каждую заготовку обвалять в муке или панировочных сухарях. На сковороде разогреть достаточное количество масла. Выложить медальоны и обжаривать на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые изделия получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с аппетитной сырной текстурой. Подавать можно как самостоятельное блюдо или как сытное дополнение к обеду или ужину.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!