Картофельные медальоны с колбасой и сыром — простой рецепт вместо котлет

Картофельные медальоны с колбасой и сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Если обычные котлеты уже надоели, этот рецепт станет приятным открытием. Сочетание картофеля, сыра и колбасы создает сытное и ароматное блюдо с хрустящей корочкой. Готовится просто, ингредиенты доступные, а результат приятно удивляет с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

отварной картофель — 600 г (примерно 5 шт.);

колбаса — 150 г;

твердый сыр — 100 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 1 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу;

зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

мука или панировочные сухари — для панировки;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Отваренный и охлажденный картофель натереть на крупной терке. Колбасу также натереть или нарезать очень мелкими кубиками. Сыр измельчить на терке.

Колбаса и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске соединить картофель, колбасу и сыр. Добавить яйца, столовую ложку муки, соль и черный перец по вкусу. Всыпать мелко порубленную зелень. Тщательно перемешать до однородной, мягкой массы.

Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Слегка смочить руки водой и сформировать небольшие медальоны или котлетки. Каждую заготовку обвалять в муке или панировочных сухарях. На сковороде разогреть достаточное количество масла. Выложить медальоны и обжаривать на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые изделия получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с аппетитной сырной текстурой. Подавать можно как самостоятельное блюдо или как сытное дополнение к обеду или ужину.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась