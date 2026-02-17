Відео
Не котлети і не відбивні — медаль тому, хто придумав цей рецепт

Дата публікації: 17 лютого 2026 15:04
Картопляні медальйони з ковбасою та сиром — простий рецепт замість котлет
Картопляні медальйони з ковбасою та сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайні котлети вже набридли, цей рецепт стане приємним відкриттям. Поєднання картоплі, сиру та ковбаси створює ситну й ароматну страву з хрусткою скоринкою. Готується просто, інгредієнти доступні, а результат приємно дивує з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • відварена картопля — 600 г (приблизно 5 шт.);
  • ковбаса — 150 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • зелень (кріп або петрушка) — за смаком;
  • борошно або панірувальні сухарі — для панірування;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Відварену й охолоджену картоплю натерти на великій тертці. Ковбасу також натерти або нарізати дуже дрібними кубиками. Сир подрібнити на тертці.

рецепт котлет з картоплею
Ковбаса та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці з’єднати картоплю, ковбасу та сир. Додати яйця, столову ложку борошна, сіль і чорний перець за смаком. Всипати дрібно посічену зелень. Ретельно перемішати до однорідної, м’якої маси.

смачна страва з картоплею та ковбасою
Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Злегка змочити руки водою та сформувати невеликі медальйони або котлетки. Кожну заготовку обваляти в борошні чи панірувальних сухарях. На сковороді розігріти достатню кількість олії. Викласти медальйони й обсмажувати на середньому вогні до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.

картопляні зрази з ковбасою
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові вироби виходять хрусткими зовні та ніжними всередині, з апетитною сирною текстурою. Подавати можна як самостійну страву або як ситне доповнення до обіду чи вечері.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
