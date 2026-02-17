Картопляні медальйони з ковбасою та сиром — простий рецепт замість котлет

Не котлети і не відбивні — медаль тому, хто придумав цей рецепт
Якщо звичайні котлети вже набридли, цей рецепт стане приємним відкриттям. Поєднання картоплі, сиру та ковбаси створює ситну й ароматну страву з хрусткою скоринкою. Готується просто, інгредієнти доступні, а результат приємно дивує з першого шматочка.
Вам знадобиться:
- відварена картопля — 600 г (приблизно 5 шт.);
- ковбаса — 150 г;
- твердий сир — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- зелень (кріп або петрушка) — за смаком;
- борошно або панірувальні сухарі — для панірування;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Відварену й охолоджену картоплю натерти на великій тертці. Ковбасу також натерти або нарізати дуже дрібними кубиками. Сир подрібнити на тертці.
У глибокій мисці з’єднати картоплю, ковбасу та сир. Додати яйця, столову ложку борошна, сіль і чорний перець за смаком. Всипати дрібно посічену зелень. Ретельно перемішати до однорідної, м’якої маси.
Злегка змочити руки водою та сформувати невеликі медальйони або котлетки. Кожну заготовку обваляти в борошні чи панірувальних сухарях. На сковороді розігріти достатню кількість олії. Викласти медальйони й обсмажувати на середньому вогні до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.
Готові вироби виходять хрусткими зовні та ніжними всередині, з апетитною сирною текстурою. Подавати можна як самостійну страву або як ситне доповнення до обіду чи вечері.
