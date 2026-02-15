Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Котлети з крабових паличок — новий рецепт, який всіх підкорив

Котлети з крабових паличок — новий рецепт, який всіх підкорив

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:04
Котлети з крабових паличок — швидкий рецепт з фото, який підкорив усіх
Котлети з крабових паличок. Фото: smakuiemo.com.ua

Котлети з крабових паличок стали справжнім відкриттям для тих, хто шукає щось нове та водночас доступне. Ніжна текстура, виразний сирний смак і апетитна золотиста скоринка роблять цю страву фаворитом як для буденного меню, так і для святкового столу. Готуються вони швидко, а результат перевершує очікування вже з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 220 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • сир твердий — 70 г;
  • яйця сирі — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Подрібнити крабові палички ножем або натерти на тертці до ніжної однорідної консистенції. Очистити варені яйця, дрібно нарізати або натерти, додати до крабової маси.

рецепт котлет з крабових котлет
Яйця та крабові палички. Фото: smakuiemo.com.ua

Натерти твердий сир на дрібній або середній тертці, додати до основи та акуратно перемішати, щоб сир рівномірно розподілився.

котлети з крабових паличок
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сирі яйця, приправити сіллю та чорним меленим перцем за смаком, ретельно перемішати до утворення пластичної маси, яка добре тримає форму. Сформувати невеликі акуратні котлетки однакового розміру. Розігріти сковороду з рослинною олією, викласти котлети та обсмажувати з обох боків до рівномірної золотистої скоринки.

новий рецепт котлет з крабовими паличками
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Готувати близько 15 хвилин до повної готовності. Перекласти котлети на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, подати до столу теплими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Вечеря яйця рецепт котлети крабові палички
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації