Котлети з крабових паличок — швидкий рецепт з фото, який підкорив усіх

Котлети з крабових паличок стали справжнім відкриттям для тих, хто шукає щось нове та водночас доступне. Ніжна текстура, виразний сирний смак і апетитна золотиста скоринка роблять цю страву фаворитом як для буденного меню, так і для святкового столу. Готуються вони швидко, а результат перевершує очікування вже з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 220 г;

яйця варені — 3 шт.;

сир твердий — 70 г;

яйця сирі — 2 шт.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Подрібнити крабові палички ножем або натерти на тертці до ніжної однорідної консистенції. Очистити варені яйця, дрібно нарізати або натерти, додати до крабової маси.

Яйця та крабові палички. Фото: smakuiemo.com.ua

Натерти твердий сир на дрібній або середній тертці, додати до основи та акуратно перемішати, щоб сир рівномірно розподілився.

Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сирі яйця, приправити сіллю та чорним меленим перцем за смаком, ретельно перемішати до утворення пластичної маси, яка добре тримає форму. Сформувати невеликі акуратні котлетки однакового розміру. Розігріти сковороду з рослинною олією, викласти котлети та обсмажувати з обох боків до рівномірної золотистої скоринки.

Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Готувати близько 15 хвилин до повної готовності. Перекласти котлети на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, подати до столу теплими.

