Україна
Курячі конвертики за 25 хвилин — рецепт замість набридлих котлет

Курячі конвертики за 25 хвилин — рецепт замість набридлих котлет

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 21:04
Курячі конвертики за 25 хвилин — простий рецепт замість набридлих котлет
Курячі конвертики. Фото: smachnenke.com.ua

Курячі конвертики — це вдалий варіант швидкої вечері, коли котлети вже набридли. Фарш із соковитою начинкою з помідорів і сиру запікається в духовці та залишається ніжним усередині. Страва готується без зайвих рухів і чудово підходить для повсякденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 500 г;
  • помідори — 2 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • майонез або сметана — 2 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • рослинна олія — для змащування.

Спосіб приготування

Підготувати пергамент і нарізати його на квадрати. На кожен квадрат викласти порцію курячого фаршу та сформувати плаский квадрат, залишаючи по краях пергаменту вільний простір.

курячі конфертики замість котлет
Приготування конвертиків. Фото: smachnenke.com.ua

Половину поверхні фаршу змастити тонким шаром майонезу або сметани. Помідори нарізати кружальцями та рівномірно викласти на соус. Твердий сир натерти на тертці й щедро посипати помідори.

рецепт курячих конвертиків
Панірувальні сухарі. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити начинку другою половиною фаршу, акуратно з’єднуючи краї та формуючи щільний конвертик. Заготовки злегка змастити рослинною олією та посипати панірувальними сухарями для рум’яної скоринки.

рецепт курячих конвертиків з сиром
Курячі конвертики з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти конвертики на деко та запікати в розігрітій духовці при температурі 200 °C протягом 20–25 хвилин, до повної готовності й апетитного золотистого кольору. Готові курячі конвертики подавати гарячими як основну страву або з легким гарніром.

м'ясо Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
