Курячі конвертики за 25 хвилин — простий рецепт замість набридлих котлет

Курячі конвертики за 25 хвилин — рецепт замість набридлих котлет
Курячі конвертики — це вдалий варіант швидкої вечері, коли котлети вже набридли. Фарш із соковитою начинкою з помідорів і сиру запікається в духовці та залишається ніжним усередині. Страва готується без зайвих рухів і чудово підходить для повсякденного меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 500 г;
- помідори — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- майонез або сметана — 2 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- рослинна олія — для змащування.
Спосіб приготування
Підготувати пергамент і нарізати його на квадрати. На кожен квадрат викласти порцію курячого фаршу та сформувати плаский квадрат, залишаючи по краях пергаменту вільний простір.
Половину поверхні фаршу змастити тонким шаром майонезу або сметани. Помідори нарізати кружальцями та рівномірно викласти на соус. Твердий сир натерти на тертці й щедро посипати помідори.
Накрити начинку другою половиною фаршу, акуратно з’єднуючи краї та формуючи щільний конвертик. Заготовки злегка змастити рослинною олією та посипати панірувальними сухарями для рум’яної скоринки.
Перекласти конвертики на деко та запікати в розігрітій духовці при температурі 200 °C протягом 20–25 хвилин, до повної готовності й апетитного золотистого кольору. Готові курячі конвертики подавати гарячими як основну страву або з легким гарніром.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!