Куриные конвертики за 25 минут — простой рецепт вместо надоевших котлет

Куриные конвертики. Фото: smachnenke.com.ua

Куриные конвертики — это удачный вариант быстрого ужина, когда котлеты уже надоели. Фарш с сочной начинкой из помидоров и сыра запекается в духовке и остается нежным внутри. Блюдо готовится без лишних движений и отлично подходит для повседневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриный фарш — 500 г;

помидоры — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

майонез или сметана — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

растительное масло — для смазывания.

Способ приготовления

Подготовить пергамент и нарезать его на квадраты. На каждый квадрат выложить порцию куриного фарша и сформировать плоский квадрат, оставляя по краям пергамента свободное пространство.

Приготовление конвертиков. Фото: smachnenke.com.ua

Половину поверхности фарша смазать тонким слоем майонеза или сметаны. Помидоры нарезать кружочками и равномерно выложить на соус. Твердый сыр натереть на терке и щедро посыпать помидоры.

Панировочные сухари. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть начинку второй половиной фарша, аккуратно соединяя края и формируя плотный конвертик. Заготовки слегка смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями для румяной корочки.

Куриные конвертики с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить конвертики на противень и запекать в разогретой духовке при температуре 200 °C в течение 20-25 минут, до полной готовности и аппетитного золотистого цвета. Готовые куриные конвертики подавать горячими в качестве основного блюда или с легким гарниром.

