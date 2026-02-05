Видео
Главная Вкус Куриные конвертики за 25 минут — рецепт вместо надоевших котлет

Куриные конвертики за 25 минут — рецепт вместо надоевших котлет

Дата публикации 5 февраля 2026 21:04
Куриные конвертики за 25 минут — простой рецепт вместо надоевших котлет
Куриные конвертики. Фото: smachnenke.com.ua

Куриные конвертики — это удачный вариант быстрого ужина, когда котлеты уже надоели. Фарш с сочной начинкой из помидоров и сыра запекается в духовке и остается нежным внутри. Блюдо готовится без лишних движений и отлично подходит для повседневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • куриный фарш — 500 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • майонез или сметана — 2 ст. л.;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • растительное масло — для смазывания.

Способ приготовления

Подготовить пергамент и нарезать его на квадраты. На каждый квадрат выложить порцию куриного фарша и сформировать плоский квадрат, оставляя по краям пергамента свободное пространство.

курячі конфертики замість котлет
Приготовление конвертиков. Фото: smachnenke.com.ua

Половину поверхности фарша смазать тонким слоем майонеза или сметаны. Помидоры нарезать кружочками и равномерно выложить на соус. Твердый сыр натереть на терке и щедро посыпать помидоры.

рецепт курячих конвертиків
Панировочные сухари. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть начинку второй половиной фарша, аккуратно соединяя края и формируя плотный конвертик. Заготовки слегка смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями для румяной корочки.

рецепт курячих конвертиків з сиром
Куриные конвертики с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить конвертики на противень и запекать в разогретой духовке при температуре 200 °C в течение 20-25 минут, до полной готовности и аппетитного золотистого цвета. Готовые куриные конвертики подавать горячими в качестве основного блюда или с легким гарниром.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
