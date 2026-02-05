Куриные конвертики за 25 минут — простой рецепт вместо надоевших котлет

Куриные конвертики за 25 минут — рецепт вместо надоевших котлет
Куриные конвертики — это удачный вариант быстрого ужина, когда котлеты уже надоели. Фарш с сочной начинкой из помидоров и сыра запекается в духовке и остается нежным внутри. Блюдо готовится без лишних движений и отлично подходит для повседневного меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 500 г;
- помидоры — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез или сметана — 2 ст. л.;
- панировочные сухари — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- растительное масло — для смазывания.
Способ приготовления
Подготовить пергамент и нарезать его на квадраты. На каждый квадрат выложить порцию куриного фарша и сформировать плоский квадрат, оставляя по краям пергамента свободное пространство.
Половину поверхности фарша смазать тонким слоем майонеза или сметаны. Помидоры нарезать кружочками и равномерно выложить на соус. Твердый сыр натереть на терке и щедро посыпать помидоры.
Накрыть начинку второй половиной фарша, аккуратно соединяя края и формируя плотный конвертик. Заготовки слегка смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями для румяной корочки.
Переложить конвертики на противень и запекать в разогретой духовке при температуре 200 °C в течение 20-25 минут, до полной готовности и аппетитного золотистого цвета. Готовые куриные конвертики подавать горячими в качестве основного блюда или с легким гарниром.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!