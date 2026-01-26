Видео
Рубленые куриные котлеты — простой рецепт без мясорубки

Дата публикации 26 января 2026 21:04
Рубленые куриные котлеты с картофелем без мясорубки — сочный и простой рецепт для ежедневного меню. Легкое приготовление из обычных ингредиентов.
Рубленые куриные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Рубленые куриные котлеты с картофелем — это удачное решение для быстрого домашнего ужина. Мясо получается сочным, а котлеты — нежными внутри и румяными снаружи. Рецепт не требует мясорубки и подходит даже для будней, когда нет времени на сложные блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 550 г;
  • картофель — 200 г;
  • лук — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • майонез или сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • приправа для курицы — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное мясо снять с бедер и нарезать очень мелкими кубиками. Лук натереть на мелкой терке, чтобы он дал сок и сделал котлеты более сочными. Картофель натереть на крупной терке и при необходимости слегка отжать от лишней жидкости. В глубокой миске соединить куриное мясо, лук и картофель. Добавить яйцо, майонез или сметану и муку. Всыпать соль, черный молотый перец и приправу для курицы. Чеснок очистить, мелко измельчить и добавить к массе вместе с нарезанной петрушкой.

курячі котлети
Специи и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Все ингредиенты тщательно перемешать до однородной густой массы. Миску накрыть и оставить на столе или в холодильнике, чтобы смесь настоялась и стала более плотной. Сковороду хорошо разогреть с небольшим количеством масла. Ложкой выкладывать куриную массу, формируя небольшие котлеты. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

рецепт рублених курячих котлет
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

После переворачивания накрыть сковороду крышкой и довести котлеты до готовности, чтобы они хорошо пропарились внутри. Готовые рубленые куриные котлеты подавать горячими с любимым гарниром или овощным салатом.

Ужин рецепт курица котлеты мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
