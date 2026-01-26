Рубленые куриные котлеты с картофелем без мясорубки — сочный и простой рецепт для ежедневного меню. Легкое приготовление из обычных ингредиентов.

Рубленые куриные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Рубленые куриные котлеты с картофелем — это удачное решение для быстрого домашнего ужина. Мясо получается сочным, а котлеты — нежными внутри и румяными снаружи. Рецепт не требует мясорубки и подходит даже для будней, когда нет времени на сложные блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриные бедра — 550 г;

картофель — 200 г;

лук — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

майонез или сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

петрушка — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

приправа для курицы — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное мясо снять с бедер и нарезать очень мелкими кубиками. Лук натереть на мелкой терке, чтобы он дал сок и сделал котлеты более сочными. Картофель натереть на крупной терке и при необходимости слегка отжать от лишней жидкости. В глубокой миске соединить куриное мясо, лук и картофель. Добавить яйцо, майонез или сметану и муку. Всыпать соль, черный молотый перец и приправу для курицы. Чеснок очистить, мелко измельчить и добавить к массе вместе с нарезанной петрушкой.

Специи и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Все ингредиенты тщательно перемешать до однородной густой массы. Миску накрыть и оставить на столе или в холодильнике, чтобы смесь настоялась и стала более плотной. Сковороду хорошо разогреть с небольшим количеством масла. Ложкой выкладывать куриную массу, формируя небольшие котлеты. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

После переворачивания накрыть сковороду крышкой и довести котлеты до готовности, чтобы они хорошо пропарились внутри. Готовые рубленые куриные котлеты подавать горячими с любимым гарниром или овощным салатом.

