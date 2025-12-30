Куриные корзиночки с ананасом — праздничный рецепт горячего на Новый год

Фарш + ананас — беспроигрышный рецепт горячего на Новый год
Нежные куриные корзиночки с ананасом и золотистым сыром станут звездой любого праздничного стола. Простой рецепт превращает обычный фарш в сочное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 900 г;
- соль — 1 ч. л. с горкой;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — немного для смазывания углублений;
- ананасы консервированные кольцами — 1 б.;
- твердый сыр — для посыпки;
- растительное масло — для смазывания противня.
Способ приготовления
Куриное филе пропустить через мясорубку. Добавить соль, черный перец и яйца. Тщательно перемешать до однородности.
Отделить примерно по 100 г фарша, сформировать круглые котлетки и выложить их на смазанный маслом противень.
В центре каждой котлетки сделать углубление, немного приподнять бортики и немного смазать майонезом для сочности.
В каждую мясную "чашечку" положить кружочек ананаса. Сверху посыпать мелко натертым сыром. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 35 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую шапочку.
Готовые куриные корзиночки с ананасом подавать горячими — нежное мясо, сочный ананас и тягучий сыр создают идеальное новогоднее блюдо.
