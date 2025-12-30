Видео
Главная Вкус Фарш + ананас — беспроигрышный рецепт горячего на Новый год

Фарш + ананас — беспроигрышный рецепт горячего на Новый год

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 21:04
Куриные корзиночки с ананасом — праздничный рецепт горячего на Новый год
Фарш и ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные куриные корзиночки с ананасом и золотистым сыром станут звездой любого праздничного стола. Простой рецепт превращает обычный фарш в сочное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриный фарш — 900 г;
  • соль — 1 ч. л. с горкой;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • майонез — немного для смазывания углублений;
  • ананасы консервированные кольцами — 1 б.;
  • твердый сыр — для посыпки;
  • растительное масло — для смазывания противня.

Способ приготовления

Куриное филе пропустить через мясорубку. Добавить соль, черный перец и яйца. Тщательно перемешать до однородности.

курячі биточки з ананасом
Фарш и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Отделить примерно по 100 г фарша, сформировать круглые котлетки и выложить их на смазанный маслом противень.

смачні курячі котлети з ананасом
Майонез и ананас. Фото: gospodynka.com.ua

В центре каждой котлетки сделать углубление, немного приподнять бортики и немного смазать майонезом для сочности.

курячі кошики з ананасом та сиром
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

В каждую мясную "чашечку" положить кружочек ананаса. Сверху посыпать мелко натертым сыром. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 35 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую шапочку.

рецепт курячих кошиків з ананасом та сиром
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые куриные корзиночки с ананасом подавать горячими — нежное мясо, сочный ананас и тягучий сыр создают идеальное новогоднее блюдо.

Ужин рецепт котлеты мясной фарш ананас Новый год 2026
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
