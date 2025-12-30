Куриные корзиночки с ананасом — праздничный рецепт горячего на Новый год

Фарш и ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные куриные корзиночки с ананасом и золотистым сыром станут звездой любого праздничного стола. Простой рецепт превращает обычный фарш в сочное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриный фарш — 900 г;

соль — 1 ч. л. с горкой;

черный молотый перец — по своему вкусу;

яйца — 2 шт.;

майонез — немного для смазывания углублений;

ананасы консервированные кольцами — 1 б.;

твердый сыр — для посыпки;

растительное масло — для смазывания противня.

Способ приготовления

Куриное филе пропустить через мясорубку. Добавить соль, черный перец и яйца. Тщательно перемешать до однородности.

Фарш и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Отделить примерно по 100 г фарша, сформировать круглые котлетки и выложить их на смазанный маслом противень.

Майонез и ананас. Фото: gospodynka.com.ua

В центре каждой котлетки сделать углубление, немного приподнять бортики и немного смазать майонезом для сочности.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

В каждую мясную "чашечку" положить кружочек ананаса. Сверху посыпать мелко натертым сыром. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 35 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую шапочку.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые куриные корзиночки с ананасом подавать горячими — нежное мясо, сочный ананас и тягучий сыр создают идеальное новогоднее блюдо.

