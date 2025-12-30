Відео
Фарш + ананас — безпрограшний рецепт гарячого на Новий рік

Фарш + ананас — безпрограшний рецепт гарячого на Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 21:04
Курячі кошички з ананасом — святковий рецепт гарячого на Новий рік
Фарш та ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні курячі кошички з ананасом і золотистим сиром стануть зіркою будь-якого святкового столу. Простий рецепт перетворює звичайний фарш на соковиту та ароматну страву, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 900 г;
  • сіль — 1 ч. л. з гіркою;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез — трохи для змазування заглиблень;
  • ананаси консервовані кільцями — 1 б.;
  • твердий сир — для посипки;
  • олія — для змащування деко.

Спосіб приготування

Куряче філе пропустити через м’ясорубку. Додати сіль, чорний перець та яйця. Ретельно перемішати до однорідності.

курячі биточки з ананасом
Фарш та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Відокремити приблизно по 100 г фаршу, сформувати круглі котлетки та викласти їх на змащене олією деко.

смачні курячі котлети з ананасом
Майонез та ананас. Фото: gospodynka.com.ua

У центрі кожної котлетки зробити заглиблення, трохи підняти бортики і трохи змастити майонезом для соковитості.

курячі кошики з ананасом та сиром
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

У кожну м’ясну "чашечку" покласти кружечок ананаса. Зверху посипати дрібно натертим сиром. Випікати в розігрітій до 180°C духовці близько 35 хвилин, поки сир не розплавиться та не утворить золотисту шапочку.

рецепт курячих кошиків з ананасом та сиром
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові курячі кошички з ананасом подавати гарячими — ніжне м’ясо, соковитий ананас та тягучий сир створюють ідеальну новорічну страву.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
