Курячі кошички з ананасом — святковий рецепт гарячого на Новий рік

Фарш + ананас — безпрограшний рецепт гарячого на Новий рік
Ніжні курячі кошички з ананасом і золотистим сиром стануть зіркою будь-якого святкового столу. Простий рецепт перетворює звичайний фарш на соковиту та ароматну страву, яка сподобається всій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 900 г;
- сіль — 1 ч. л. з гіркою;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- яйця — 2 шт.;
- майонез — трохи для змазування заглиблень;
- ананаси консервовані кільцями — 1 б.;
- твердий сир — для посипки;
- олія — для змащування деко.
Спосіб приготування
Куряче філе пропустити через м’ясорубку. Додати сіль, чорний перець та яйця. Ретельно перемішати до однорідності.
Відокремити приблизно по 100 г фаршу, сформувати круглі котлетки та викласти їх на змащене олією деко.
У центрі кожної котлетки зробити заглиблення, трохи підняти бортики і трохи змастити майонезом для соковитості.
У кожну м’ясну "чашечку" покласти кружечок ананаса. Зверху посипати дрібно натертим сиром. Випікати в розігрітій до 180°C духовці близько 35 хвилин, поки сир не розплавиться та не утворить золотисту шапочку.
Готові курячі кошички з ананасом подавати гарячими — ніжне м’ясо, соковитий ананас та тягучий сир створюють ідеальну новорічну страву.
