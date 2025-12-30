Курячі кошички з ананасом — святковий рецепт гарячого на Новий рік

Фарш та ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні курячі кошички з ананасом і золотистим сиром стануть зіркою будь-якого святкового столу. Простий рецепт перетворює звичайний фарш на соковиту та ароматну страву, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячий фарш — 900 г;

сіль — 1 ч. л. з гіркою;

чорний мелений перець — до свого смаку;

яйця — 2 шт.;

майонез — трохи для змазування заглиблень;

ананаси консервовані кільцями — 1 б.;

твердий сир — для посипки;

олія — для змащування деко.

Спосіб приготування

Куряче філе пропустити через м’ясорубку. Додати сіль, чорний перець та яйця. Ретельно перемішати до однорідності.

Фарш та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Відокремити приблизно по 100 г фаршу, сформувати круглі котлетки та викласти їх на змащене олією деко.

Майонез та ананас. Фото: gospodynka.com.ua

У центрі кожної котлетки зробити заглиблення, трохи підняти бортики і трохи змастити майонезом для соковитості.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

У кожну м’ясну "чашечку" покласти кружечок ананаса. Зверху посипати дрібно натертим сиром. Випікати в розігрітій до 180°C духовці близько 35 хвилин, поки сир не розплавиться та не утворить золотисту шапочку.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові курячі кошички з ананасом подавати гарячими — ніжне м’ясо, соковитий ананас та тягучий сир створюють ідеальну новорічну страву.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.