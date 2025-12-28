Курячі рулетики в беконі з картоплею — святковий рецепт гарячої страви

Курячі рулетики в беконом — безпрограшне гаряче на Новий рік
Курячі рулетики в беконі з картоплею — це безпрограшний варіант гарячої страви для новорічного та святкового меню. Ніжне куряче філе залишається соковитим, бекон додає яскравого аромату, а картопля просочується соусом і запікається до м’якості. Така страва виглядає ефектно, готується без зайвих клопотів і завжди зникає зі столу однією з перших.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- картопля — 6–7 шт.;
- куряче філе — 2 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- часник сушений — 0,5 ч. л.;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- твердий сир — 100 г;
- бекон — 6–8 смужок.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати фігурним ножем або великими шматочками, перекласти в каструлю, залити холодною водою та готувати до напівготовності. Воду злити, картоплю злегка остудити.
Куряче філе розрізати вздовж, накрити плівкою та обережно відбити з обох боків до м’якості. Посипати сіллю, чорним меленим перцем, паприкою та сушеним часником. Поверхню філе рівномірно змастити майонезом.
Твердий сир натерти на дрібній тертці та розподілити по всій поверхні м’яса. Акуратно згорнути філе в рулетики. Кожен рулетик щільно обгорнути смужкою бекону. Напівготову картоплю перекласти в миску, додати сіль, чорний перець і кілька ложок майонезу, добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий соусом.
Картоплю викласти рівним шаром у форму для запікання, зверху розмістити курячі рулетики в беконі. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40–45 хвилин. За 5–10 хвилин до готовності посипати страву натертим сиром і повернути в духовку, щоб сир розплавився та утворив апетитну рум’яну скоринку.
