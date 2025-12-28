Відео
Головна Смак Курячі рулетики в беконом — безпрограшне гаряче на Новий рік

Курячі рулетики в беконом — безпрограшне гаряче на Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 13:44
Курячі рулетики в беконі з картоплею — святковий рецепт гарячої страви
Курячі рулетики в беконом. Фото: кадр з відео

Курячі рулетики в беконі з картоплею — це безпрограшний варіант гарячої страви для новорічного та святкового меню. Ніжне куряче філе залишається соковитим, бекон додає яскравого аромату, а картопля просочується соусом і запікається до м’якості. Така страва виглядає ефектно, готується без зайвих клопотів і завжди зникає зі столу однією з перших.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • картопля — 6–7 шт.;
  • куряче філе — 2 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • часник сушений — 0,5 ч. л.;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • твердий сир — 100 г;
  • бекон — 6–8 смужок.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати фігурним ножем або великими шматочками, перекласти в каструлю, залити холодною водою та готувати до напівготовності. Воду злити, картоплю злегка остудити.

приготування страви на новий рік
Куряче філе. Фото: кадр з відео

Куряче філе розрізати вздовж, накрити плівкою та обережно відбити з обох боків до м’якості. Посипати сіллю, чорним меленим перцем, паприкою та сушеним часником. Поверхню філе рівномірно змастити майонезом.

рецепт страви на новий рік
Рулетики з беконом. Фото: кадр з відео

Твердий сир натерти на дрібній тертці та розподілити по всій поверхні м’яса. Акуратно згорнути філе в рулетики. Кожен рулетик щільно обгорнути смужкою бекону. Напівготову картоплю перекласти в миску, додати сіль, чорний перець і кілька ложок майонезу, добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий соусом.

курячі рулетики в беконі з картоплею
Рулетики та картопля. Фото: кадр з відео

Картоплю викласти рівним шаром у форму для запікання, зверху розмістити курячі рулетики в беконі. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40–45 хвилин. За 5–10 хвилин до готовності посипати страву натертим сиром і повернути в духовку, щоб сир розплавився та утворив апетитну рум’яну скоринку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

картопля рецепт курка бекон Що приготувати на Новий рік
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
