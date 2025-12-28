Куриные рулетики в беконе с картошкой — праздничный рецепт горячего блюда - праздничный рецепт горячего блюда

Куриные рулетики в беконе — беспроигрышное горячее на Новый год
Куриные рулетики в беконе с картофелем — это беспроигрышный вариант горячего блюда для новогоднего и праздничного меню. Нежное куриное филе остается сочным, бекон добавляет яркого аромата, а картофель пропитывается соусом и запекается до мягкости. Такое блюдо выглядит эффектно, готовится без лишних хлопот и всегда исчезает со стола одним из первых.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- картофель — 6-7 шт.;
- куриное филе — 2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- твердый сыр — 100 г;
- бекон — 6-8 полосок.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать фигурным ножом или крупными кусочками, переложить в кастрюлю, залить холодной водой и готовить до полуготовности. Воду слить, картофель слегка остудить.
Куриное филе разрезать вдоль, накрыть пленкой и осторожно отбить с обеих сторон до мягкости. Посыпать солью, черным молотым перцем, паприкой и сушеным чесноком. Поверхность филе равномерно смазать майонезом.
Твердый сыр натереть на мелкой терке и распределить по всей поверхности мяса. Аккуратно свернуть филе в рулетики. Каждый рулетик плотно обернуть полоской бекона. Полуготовый картофель переложить в миску, добавить соль, черный перец и несколько ложек майонеза, хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.
Картофель выложить ровным слоем в форму для запекания, сверху разместить куриные рулетики в беконе. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40-45 минут. За 5-10 минут до готовности посыпать блюдо натертым сыром и вернуть в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную румяную корочку.
