Куриные рулетики в беконе с картошкой — праздничный рецепт горячего блюда - праздничный рецепт горячего блюда

Куриные рулетики в беконе. Фото: кадр из видео

Куриные рулетики в беконе с картофелем — это беспроигрышный вариант горячего блюда для новогоднего и праздничного меню. Нежное куриное филе остается сочным, бекон добавляет яркого аромата, а картофель пропитывается соусом и запекается до мягкости. Такое блюдо выглядит эффектно, готовится без лишних хлопот и всегда исчезает со стола одним из первых.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

картофель — 6-7 шт.;

куриное филе — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

паприка — 0,5 ч. л.;

чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;

майонез — 2-3 ст. л.;

твердый сыр — 100 г;

бекон — 6-8 полосок.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать фигурным ножом или крупными кусочками, переложить в кастрюлю, залить холодной водой и готовить до полуготовности. Воду слить, картофель слегка остудить.

Куриное филе. Фото: кадр из видео

Куриное филе разрезать вдоль, накрыть пленкой и осторожно отбить с обеих сторон до мягкости. Посыпать солью, черным молотым перцем, паприкой и сушеным чесноком. Поверхность филе равномерно смазать майонезом.

Рулетики с беконом. Фото: кадр из видео

Твердый сыр натереть на мелкой терке и распределить по всей поверхности мяса. Аккуратно свернуть филе в рулетики. Каждый рулетик плотно обернуть полоской бекона. Полуготовый картофель переложить в миску, добавить соль, черный перец и несколько ложек майонеза, хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.

Рулетики и картофель. Фото: кадр из видео

Картофель выложить ровным слоем в форму для запекания, сверху разместить куриные рулетики в беконе. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40-45 минут. За 5-10 минут до готовности посыпать блюдо натертым сыром и вернуть в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную румяную корочку.

