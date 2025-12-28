Видео
Україна
Главная Вкус Куриные рулетики в беконе — беспроигрышное горячее на Новый год

Куриные рулетики в беконе — беспроигрышное горячее на Новый год

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 13:44
Куриные рулетики в беконе с картошкой — праздничный рецепт горячего блюда - праздничный рецепт горячего блюда
Куриные рулетики в беконе. Фото: кадр из видео

Куриные рулетики в беконе с картофелем — это беспроигрышный вариант горячего блюда для новогоднего и праздничного меню. Нежное куриное филе остается сочным, бекон добавляет яркого аромата, а картофель пропитывается соусом и запекается до мягкости. Такое блюдо выглядит эффектно, готовится без лишних хлопот и всегда исчезает со стола одним из первых.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 6-7 шт.;
  • куриное филе — 2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • бекон — 6-8 полосок.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать фигурным ножом или крупными кусочками, переложить в кастрюлю, залить холодной водой и готовить до полуготовности. Воду слить, картофель слегка остудить.

приготування страви на новий рік
Куриное филе. Фото: кадр из видео

Куриное филе разрезать вдоль, накрыть пленкой и осторожно отбить с обеих сторон до мягкости. Посыпать солью, черным молотым перцем, паприкой и сушеным чесноком. Поверхность филе равномерно смазать майонезом.

рецепт страви на новий рік
Рулетики с беконом. Фото: кадр из видео

Твердый сыр натереть на мелкой терке и распределить по всей поверхности мяса. Аккуратно свернуть филе в рулетики. Каждый рулетик плотно обернуть полоской бекона. Полуготовый картофель переложить в миску, добавить соль, черный перец и несколько ложек майонеза, хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.

курячі рулетики в беконі з картоплею
Рулетики и картофель. Фото: кадр из видео

Картофель выложить ровным слоем в форму для запекания, сверху разместить куриные рулетики в беконе. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40-45 минут. За 5-10 минут до готовности посыпать блюдо натертым сыром и вернуть в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную румяную корочку.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

картошка рецепт курица бекон Что приготовить на Новый год
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
