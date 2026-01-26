Рублені курячі котлети з картоплею без м’ясорубки — соковитий і простий рецепт для щоденного меню. Легке приготування зі звичайних інгредієнтів.

Рублені курячі котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Рублені курячі котлети з картоплею — це вдале рішення для швидкої домашньої вечері. М’ясо виходить соковитим, а котлети — ніжними всередині й рум’яними зовні. Рецепт не потребує м’ясорубки та підходить навіть для буднів, коли немає часу на складні страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

курячі стегна — 550 г;

картопля — 200 г;

цибуля — 100 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

майонез або сметана — 2 ст. л.;

часник — 2–3 зубчики;

петрушка — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

приправа для курки — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо зняти зі стегон та нарізати дуже дрібними кубиками. Цибулю натерти на дрібній тертці, щоб вона дала сік і зробила котлети соковитішими. Картоплю натерти на великій тертці та за потреби злегка відтиснути від зайвої рідини. У глибокій мисці з’єднати куряче м’ясо, цибулю та картоплю. Додати яйце, майонез або сметану та борошно. Всипати сіль, чорний мелений перець і приправу для курки. Часник очистити, дрібно подрібнити й додати до маси разом із нарізаною петрушкою.

Спеції та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Усі інгредієнти ретельно перемішати до однорідної густої маси. Миску накрити та залишити на столі або в холодильнику, щоб суміш настоялася і стала більш щільною. Сковороду добре розігріти з невеликою кількістю олії. Ложкою викладати курячу масу, формуючи невеликі котлети. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Після перевертання накрити сковороду кришкою та довести котлети до готовності, щоб вони добре пропарилися всередині. Готові рублені курячі котлети подавати гарячими з улюбленим гарніром або овочевим салатом.

