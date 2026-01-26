Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рублені курячі котлети — простий рецепт без м’ясорубки

Рублені курячі котлети — простий рецепт без м’ясорубки

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 21:04
Рублені курячі котлети з картоплею без м’ясорубки — соковитий і простий рецепт для щоденного меню. Легке приготування зі звичайних інгредієнтів.
Рублені курячі котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Рублені курячі котлети з картоплею — це вдале рішення для швидкої домашньої вечері. М’ясо виходить соковитим, а котлети — ніжними всередині й рум’яними зовні. Рецепт не потребує м’ясорубки та підходить навіть для буднів, коли немає часу на складні страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 550 г;
  • картопля — 200 г;
  • цибуля — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • майонез або сметана — 2 ст. л.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • петрушка — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • приправа для курки — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо зняти зі стегон та нарізати дуже дрібними кубиками. Цибулю натерти на дрібній тертці, щоб вона дала сік і зробила котлети соковитішими. Картоплю натерти на великій тертці та за потреби злегка відтиснути від зайвої рідини. У глибокій мисці з’єднати куряче м’ясо, цибулю та картоплю. Додати яйце, майонез або сметану та борошно. Всипати сіль, чорний мелений перець і приправу для курки. Часник очистити, дрібно подрібнити й додати до маси разом із нарізаною петрушкою.

курячі котлети
Спеції та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Усі інгредієнти ретельно перемішати до однорідної густої маси. Миску накрити та залишити на столі або в холодильнику, щоб суміш настоялася і стала більш щільною. Сковороду добре розігріти з невеликою кількістю олії. Ложкою викладати курячу масу, формуючи невеликі котлети. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

рецепт рублених курячих котлет
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Після перевертання накрити сковороду кришкою та довести котлети до готовності, щоб вони добре пропарилися всередині. Готові рублені курячі котлети подавати гарячими з улюбленим гарніром або овочевим салатом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Вечеря рецепт курка котлети м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації