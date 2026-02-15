Котлеты из крабовых палочек — быстрый рецепт с фото, который покорил всех

Котлеты из крабовых палочек. Фото: smakuiemo.com.ua

Котлеты из крабовых палочек стали настоящим открытием для тех, кто ищет что-то новое и одновременно доступное. Нежная текстура, выразительный сырный вкус и аппетитная золотистая корочка делают это блюдо фаворитом как для будничного меню, так и для праздничного стола. Готовятся они быстро, а результат превосходит ожидания уже с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

крабовые палочки — 220 г;

яйца вареные — 3 шт.;

сыр твердый — 70 г;

яйца сырые — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Измельчить крабовые палочки ножом или натереть на терке до нежной однородной консистенции. Очистить вареные яйца, мелко нарезать или натереть, добавить к крабовой массе.

Яйца и крабовые палочки. Фото: smakuiemo.com.ua

Натереть твердый сыр на мелкой или средней терке, добавить к основе и аккуратно перемешать, чтобы сыр равномерно распределился.

Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сырые яйца, приправить солью и черным молотым перцем по вкусу, тщательно перемешать до образования пластичной массы, которая хорошо держит форму. Сформировать небольшие аккуратные котлетки одинакового размера. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить котлеты и обжаривать с обеих сторон до равномерной золотистой корочки.

Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовить около 15 минут до полной готовности. Переложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, подать к столу теплыми.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась