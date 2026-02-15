Котлеты из крабовых палочек — быстрый рецепт с фото, который покорил всех

Котлеты из крабовых палочек — новый рецепт, который всех покорил
Котлеты из крабовых палочек стали настоящим открытием для тех, кто ищет что-то новое и одновременно доступное. Нежная текстура, выразительный сырный вкус и аппетитная золотистая корочка делают это блюдо фаворитом как для будничного меню, так и для праздничного стола. Готовятся они быстро, а результат превосходит ожидания уже с первого кусочка.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 220 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- сыр твердый — 70 г;
- яйца сырые — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
Измельчить крабовые палочки ножом или натереть на терке до нежной однородной консистенции. Очистить вареные яйца, мелко нарезать или натереть, добавить к крабовой массе.
Натереть твердый сыр на мелкой или средней терке, добавить к основе и аккуратно перемешать, чтобы сыр равномерно распределился.
Добавить сырые яйца, приправить солью и черным молотым перцем по вкусу, тщательно перемешать до образования пластичной массы, которая хорошо держит форму. Сформировать небольшие аккуратные котлетки одинакового размера. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить котлеты и обжаривать с обеих сторон до равномерной золотистой корочки.
Готовить около 15 минут до полной готовности. Переложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, подать к столу теплыми.
