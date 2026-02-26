Постные котлеты из гречки и картофеля — простой рецепт приготовления с фото

Постные котлеты. Коллаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua.

Постные котлеты из гречки и картофеля поражают своей нежностью и насыщенным вкусом, даже без мяса. Ароматные, сытные и быстрые в приготовлении, они станут идеальным блюдом для семейного ужина или обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

гречневая крупа — 200 г;

лук — 1 большой;

картофель — 1 средний;

манка — 4 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

сушеный чеснок — 2 ч. л.;

вода — 400 мл.;

мука — для обвалки;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до прозрачности. Добавить промытую гречку, перемешать и влить воду, довести до кипения.

Гречневая крупа. Фото: Freepik

Уменьшить огонь и варить, пока вода почти полностью не испарится, накрыть крышкой и оставить на медленном огне ещё несколько минут для окончательного приготовления. Дать гречке полностью остыть.

Пока гречка остывает, натереть картофель на мелкой терке. Переложить охлажденную гречку в миску, добавить картофель, манку, соль, перец и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородной массы.

Гречневые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты, обвалять их в муке и обжарить на сковороде с растительным маслом на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими, наслаждаясь нежными, ароматными и сытными постными котлетами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась