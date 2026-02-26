Постные котлеты из гречки и картофеля — простой рецепт приготовления с фото

Котлеты вместо мясных — 1 стакан гречки и 1 луковица
Постные котлеты из гречки и картофеля поражают своей нежностью и насыщенным вкусом, даже без мяса. Ароматные, сытные и быстрые в приготовлении, они станут идеальным блюдом для семейного ужина или обеда.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- гречневая крупа — 200 г;
- лук — 1 большой;
- картофель — 1 средний;
- манка — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — 2 ч. л.;
- вода — 400 мл.;
- мука — для обвалки;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до прозрачности. Добавить промытую гречку, перемешать и влить воду, довести до кипения.
Уменьшить огонь и варить, пока вода почти полностью не испарится, накрыть крышкой и оставить на медленном огне ещё несколько минут для окончательного приготовления. Дать гречке полностью остыть.
Пока гречка остывает, натереть картофель на мелкой терке. Переложить охлажденную гречку в миску, добавить картофель, манку, соль, перец и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородной массы.
Сформировать котлеты, обвалять их в муке и обжарить на сковороде с растительным маслом на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими, наслаждаясь нежными, ароматными и сытными постными котлетами.
