Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Котлеты вместо мясных — 1 стакан гречки и 1 луковица

Котлеты вместо мясных — 1 стакан гречки и 1 луковица

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 15:04
Постные котлеты из гречки и картофеля — простой рецепт приготовления с фото
Постные котлеты. Коллаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua.

Постные котлеты из гречки и картофеля поражают своей нежностью и насыщенным вкусом, даже без мяса. Ароматные, сытные и быстрые в приготовлении, они станут идеальным блюдом для семейного ужина или обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • гречневая крупа — 200 г;
  • лук — 1 большой;
  • картофель — 1 средний;
  • манка — 4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — 2 ч. л.;
  • вода — 400 мл.;
  • мука — для обвалки;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до прозрачности. Добавить промытую гречку, перемешать и влить воду, довести до кипения.

гречка
Гречневая крупа. Фото: Freepik

Уменьшить огонь и варить, пока вода почти полностью не испарится, накрыть крышкой и оставить на медленном огне ещё несколько минут для окончательного приготовления. Дать гречке полностью остыть.

Пока гречка остывает, натереть картофель на мелкой терке. Переложить охлажденную гречку в миску, добавить картофель, манку, соль, перец и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородной массы.

гречаних котлет
Гречневые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты, обвалять их в муке и обжарить на сковороде с растительным маслом на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими, наслаждаясь нежными, ароматными и сытными постными котлетами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин гречка котлеты постный рецепт постные блюда
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации