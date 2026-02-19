Ліниві зрази за 15 хвилин — простий рецепт домашньої страви з фото

Ліниві зрази. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці ліниві зрази готуються швидко та просто, але смакують не гірше класичних котлет. Ніжне картопляне пюре, соковитий фарш і рум’яна скоринка роблять страву ідеальною для домашньої вечері. Готувати легко, подавати можна відразу, а аромат наповнює кухню затишком і апетитом.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

картопля — 7–8 середніх шт.;

цибуля — 1 шт.;

курячий фарш — 500 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

спеції — за смаком;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування

Очищену картоплю відварити в підсоленій воді до м’якості. Злити воду та розім’яти картоплю до однорідного пюре без грудочок. Дати пюре трохи охолонути, додати яйця, сіль і спеції, ретельно перемішати до ніжної консистенції.

Картопля та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Курячий фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, додати сіль і спеції. З картопляної маси сформувати невеликі коржики, всередину викласти фарш і акуратно з’єднати краї, надавши форму котлети. Обкачати зрази в панірувальних сухарях для утворення рум’яної скоринки під час смаження.

Картопля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажити зрази на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин, перевертаючи для рівномірного підрум’янення.

Приготування зразів. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням довести до готовності в духовці при температурі 180 °C близько 10 хвилин.

Зрази на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові зрази виходять соковитими всередині та золотистими зовні.

