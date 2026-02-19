Відео
Ліниві зрази за 15 хвилин — готуються набагато простіше класичних

Ліниві зрази за 15 хвилин — готуються набагато простіше класичних

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 15:04
Ліниві зрази за 15 хвилин — простий рецепт домашньої страви з фото
Ліниві зрази. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці ліниві зрази готуються швидко та просто, але смакують не гірше класичних котлет. Ніжне картопляне пюре, соковитий фарш і рум’яна скоринка роблять страву ідеальною для домашньої вечері. Готувати легко, подавати можна відразу, а аромат наповнює кухню затишком і апетитом.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 7–8 середніх шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • курячий фарш — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • спеції — за смаком;
  • панірувальні сухарі.

Спосіб приготування

Очищену картоплю відварити в підсоленій воді до м’якості. Злити воду та розім’яти картоплю до однорідного пюре без грудочок. Дати пюре трохи охолонути, додати яйця, сіль і спеції, ретельно перемішати до ніжної консистенції.

рецепт лінивих зразів
Картопля та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Курячий фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, додати сіль і спеції. З картопляної маси сформувати невеликі коржики, всередину викласти фарш і акуратно з’єднати краї, надавши форму котлети. Обкачати зрази в панірувальних сухарях для утворення рум’яної скоринки під час смаження.

рецепт лінивих зразів з фаршем
Картопля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажити зрази на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин, перевертаючи для рівномірного підрум’янення. 

смачні зрази з фаршем
Приготування зразів. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням довести до готовності в духовці при температурі 180 °C близько 10 хвилин.

рецепт зразів на пательні
Зрази на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові зрази виходять соковитими всередині та золотистими зовні.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Деруни картопля рецепт Українська кухня м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
