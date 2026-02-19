Ліниві зрази за 15 хвилин — простий рецепт домашньої страви з фото

Ліниві зрази за 15 хвилин — готуються набагато простіше класичних
Ці ліниві зрази готуються швидко та просто, але смакують не гірше класичних котлет. Ніжне картопляне пюре, соковитий фарш і рум’яна скоринка роблять страву ідеальною для домашньої вечері. Готувати легко, подавати можна відразу, а аромат наповнює кухню затишком і апетитом.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 7–8 середніх шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- курячий фарш — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- спеції — за смаком;
- панірувальні сухарі.
Спосіб приготування
Очищену картоплю відварити в підсоленій воді до м’якості. Злити воду та розім’яти картоплю до однорідного пюре без грудочок. Дати пюре трохи охолонути, додати яйця, сіль і спеції, ретельно перемішати до ніжної консистенції.
Курячий фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, додати сіль і спеції. З картопляної маси сформувати невеликі коржики, всередину викласти фарш і акуратно з’єднати краї, надавши форму котлети. Обкачати зрази в панірувальних сухарях для утворення рум’яної скоринки під час смаження.
Обсмажити зрази на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин, перевертаючи для рівномірного підрум’янення.
За бажанням довести до готовності в духовці при температурі 180 °C близько 10 хвилин.
Готові зрази виходять соковитими всередині та золотистими зовні.
