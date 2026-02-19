Зразы с фаршем за 15 минут — простой рецепт домашнего блюда с фото

Зразы с фаршем за 15 минут — готовятся намного проще классических
Эти ленивые зразы с фаршем готовятся быстро и просто, но на вкус не хуже классических котлет. Нежное картофельное пюре, сочный фарш и румяная корочка делают блюдо идеальным для домашнего обеда или ужина.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 7-8 средних шт.;
- лук — 1 шт.;
- куриный фарш — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- специи — по вкусу;
- панировочные сухари.
Способ приготовления
Очищенный картофель отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить воду и размять картофель до однородного пюре без комочков. Дать пюре немного остыть, добавить яйца, соль и специи, тщательно перемешать до нежной консистенции.
Куриный фарш смешать с мелко нарезанным луком, добавить соль и специи. Из картофельной массы сформировать небольшие лепешки, внутрь выложить фарш и аккуратно соединить края, придав форму котлеты. Обвалять зразы в панировочных сухарях для образования румяной корочки во время жарки.
Обжарить зразы на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне примерно 15-20 минут, переворачивая для равномерного подрумянивания.
По желанию довести до готовности в духовке при температуре 180 °C около 10 минут.
Готовые зразы получаются сочными внутри и золотистыми снаружи.
