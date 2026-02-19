Зразы с фаршем за 15 минут — простой рецепт домашнего блюда с фото

Ленивые зразы. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти ленивые зразы с фаршем готовятся быстро и просто, но на вкус не хуже классических котлет. Нежное картофельное пюре, сочный фарш и румяная корочка делают блюдо идеальным для домашнего обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 7-8 средних шт.;

лук — 1 шт.;

куриный фарш — 500 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу;

панировочные сухари.

Способ приготовления

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить воду и размять картофель до однородного пюре без комочков. Дать пюре немного остыть, добавить яйца, соль и специи, тщательно перемешать до нежной консистенции.

Картофель и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриный фарш смешать с мелко нарезанным луком, добавить соль и специи. Из картофельной массы сформировать небольшие лепешки, внутрь выложить фарш и аккуратно соединить края, придав форму котлеты. Обвалять зразы в панировочных сухарях для образования румяной корочки во время жарки.

Картофель и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжарить зразы на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне примерно 15-20 минут, переворачивая для равномерного подрумянивания.

Приготовление зразов. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию довести до готовности в духовке при температуре 180 °C около 10 минут.

Зразы на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые зразы получаются сочными внутри и золотистыми снаружи.

