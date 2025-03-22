Як зробити деруни золотистими — поради від кулінарів

Як зробити деруни золотистими — поради від досвідчених кулінарів
Щоб деруни були не тільки хрусткими, а й мали гарний золотистий колір, потрібно знати кілька кулінарних хитрощів. Досвідчені кухарі поділилися секретами, як правильно підготувати картоплю та зберегти її привабливий вигляд.
Рецепт опублікували Сусідка.
Як приготувати ідеальні деруни та зберегти їхній золотистий колір
Деруни, картопляні оладки чи бабка готуються за однією технологією — потрібно натерти сиру картоплю на дрібній тертці. Однак є одна проблема: картопля швидко темніє, через що страва набуває сіруватого або навіть зеленуватого відтінку. Як цього уникнути?
Чому картопля темніє
Потемніння картоплі — це природна реакція крохмалю на контакт із киснем. Щойно ви натираєте картоплю, запускається процес окислення, що змінює її колір.
Як зберегти красивий золотистий колір
Обирайте правильний сорт картоплі — найбільш стійкі до потемніння сорти з високим вмістом крохмалю.
Додавайте цибулю — натріть разом із картоплею середню цибулину. Це уповільнить окислення та зробить смак більш насиченим.
Готуйте одразу — не залишайте натерту картоплю надовго, використовуйте її відразу після підготовки.
Рецепт ідеальних дерунів
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- борошно — 2 ст. л.;
- цибуля — 1 середня;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Натерти картоплю на дрібній тертці, перекласти в сито й дати стекти зайвій рідині.
Натерти цибулю, змішати її з картоплею, додати яйце, борошно та сіль.
Ретельно перемішати до однорідності. Смажити на добре розігрітій сковороді до золотистої скоринки.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете приготувати деруни, які будуть не тільки смачними, а й апетитними на вигляд.
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