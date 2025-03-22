Як зробити деруни золотистими — поради від кулінарів

Картопляні деруни. Фото: Freepik

Щоб деруни були не тільки хрусткими, а й мали гарний золотистий колір, потрібно знати кілька кулінарних хитрощів. Досвідчені кухарі поділилися секретами, як правильно підготувати картоплю та зберегти її привабливий вигляд.

Рецепт опублікували Сусідка.

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Деруни, картопляні оладки чи бабка готуються за однією технологією — потрібно натерти сиру картоплю на дрібній тертці. Однак є одна проблема: картопля швидко темніє, через що страва набуває сіруватого або навіть зеленуватого відтінку. Як цього уникнути?

Смажені деруни. Фото: Freepik

Чому картопля темніє

Потемніння картоплі — це природна реакція крохмалю на контакт із киснем. Щойно ви натираєте картоплю, запускається процес окислення, що змінює її колір.

Як зберегти красивий золотистий колір

Обирайте правильний сорт картоплі — найбільш стійкі до потемніння сорти з високим вмістом крохмалю.

Додавайте цибулю — натріть разом із картоплею середню цибулину. Це уповільнить окислення та зробить смак більш насиченим.

Готуйте одразу — не залишайте натерту картоплю надовго, використовуйте її відразу після підготовки.

Рецепт ідеальних дерунів

Деруни зі сметаною. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

борошно — 2 ст. л.;

цибуля — 1 середня;

яйце — 1 шт.;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Натерти картоплю на дрібній тертці, перекласти в сито й дати стекти зайвій рідині.

Натерти цибулю, змішати її з картоплею, додати яйце, борошно та сіль.

Ретельно перемішати до однорідності. Смажити на добре розігрітій сковороді до золотистої скоринки.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете приготувати деруни, які будуть не тільки смачними, а й апетитними на вигляд.

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