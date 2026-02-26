Відео
Головна Смак Пісні котлети замість м'ясних — 1 склянка гречки та 1 цибулина

Пісні котлети замість м'ясних — 1 склянка гречки та 1 цибулина

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 15:04
Пісні котлети з гречки та картоплі — простий рецепт приготування з фото
Пісні котлети. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua.

Пісні котлети з гречки та картоплі вражають своєю ніжністю та насиченим смаком, навіть без м’яса. Ароматні, ситні та швидкі у приготуванні, вони стануть ідеальною стравою для сімейної вечері або обіду. Цей рецепт допоможе легко приготувати котлети з золотистою скоринкою та соковитою начинкою всередині.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гречана крупа — 200 г;
  • цибуля — 1 велика;
  • картопля — 1 середня;
  • манка — 4 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • сушений часник — 2 ч. л.;
  • вода — 400 мл.;
  • борошно — для обвалювання;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до прозорості. Додати промиту гречку, перемішати і влити воду, довести до кипіння. 

гречка
Гречана крупа. Фото: Freepik

Зменшити вогонь і варити, поки вода майже повністю не випарується, накрити кришкою і залишити на повільному вогні ще кілька хвилин для остаточного приготування. Дати гречці повністю охолонути.

Поки гречка остигає, натерти картоплю на дрібній тертці. Перекласти охолоджену гречку в миску, додати картоплю, манку, сіль, перець і сушений часник, ретельно перемішати до однорідної маси.

гречаних котлет
Гречані котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети, обваляти їх у борошні та обсмажити на сковороді з олією на слабкому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими, насолоджуючись ніжними, ароматними та ситними пісними котлетами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря гречка котлети пісний рецепт пісні страви
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
