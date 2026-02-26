Пісні котлети з гречки та картоплі — простий рецепт приготування з фото

Пісні котлети. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua.

Пісні котлети з гречки та картоплі вражають своєю ніжністю та насиченим смаком, навіть без м’яса. Ароматні, ситні та швидкі у приготуванні, вони стануть ідеальною стравою для сімейної вечері або обіду. Цей рецепт допоможе легко приготувати котлети з золотистою скоринкою та соковитою начинкою всередині.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

гречана крупа — 200 г;

цибуля — 1 велика;

картопля — 1 середня;

манка — 4 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

сушений часник — 2 ч. л.;

вода — 400 мл.;

борошно — для обвалювання;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до прозорості. Додати промиту гречку, перемішати і влити воду, довести до кипіння.

Гречана крупа. Фото: Freepik

Зменшити вогонь і варити, поки вода майже повністю не випарується, накрити кришкою і залишити на повільному вогні ще кілька хвилин для остаточного приготування. Дати гречці повністю охолонути.

Поки гречка остигає, натерти картоплю на дрібній тертці. Перекласти охолоджену гречку в миску, додати картоплю, манку, сіль, перець і сушений часник, ретельно перемішати до однорідної маси.

Гречані котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети, обваляти їх у борошні та обсмажити на сковороді з олією на слабкому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими, насолоджуючись ніжними, ароматними та ситними пісними котлетами.

