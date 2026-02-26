Пісні котлети з гречки та картоплі — простий рецепт приготування з фото

Пісні котлети замість м'ясних — 1 склянка гречки та 1 цибулина
Пісні котлети з гречки та картоплі вражають своєю ніжністю та насиченим смаком, навіть без м’яса. Ароматні, ситні та швидкі у приготуванні, вони стануть ідеальною стравою для сімейної вечері або обіду. Цей рецепт допоможе легко приготувати котлети з золотистою скоринкою та соковитою начинкою всередині.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- гречана крупа — 200 г;
- цибуля — 1 велика;
- картопля — 1 середня;
- манка — 4 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- сушений часник — 2 ч. л.;
- вода — 400 мл.;
- борошно — для обвалювання;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до прозорості. Додати промиту гречку, перемішати і влити воду, довести до кипіння.
Зменшити вогонь і варити, поки вода майже повністю не випарується, накрити кришкою і залишити на повільному вогні ще кілька хвилин для остаточного приготування. Дати гречці повністю охолонути.
Поки гречка остигає, натерти картоплю на дрібній тертці. Перекласти охолоджену гречку в миску, додати картоплю, манку, сіль, перець і сушений часник, ретельно перемішати до однорідної маси.
Сформувати котлети, обваляти їх у борошні та обсмажити на сковороді з олією на слабкому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими, насолоджуючись ніжними, ароматними та ситними пісними котлетами.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!